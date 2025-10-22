ملخص يومي - قيود التصدير الأمريكية على الصين وتراجع الأرباح يُطلقان موجة تصحيح في وول ستريت

تشهد العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية تصحيحًا ملحوظًا وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن النتائج المالية لشركات التكنولوجيا الكبرى. ويخسر مؤشر US100 ما يصل إلى 1.4%، بينما انخفض مؤشر US500 بأكثر من 0.8%.

ترتبط هذه الانخفاضات أيضًا بأخبار تفيد بأن إدارة ترامب تخطط، وفقًا للتقارير، لفرض قيود على تصدير المنتجات إلى الصين التي تحتوي على برمجيات أمريكية الصنع.

أشار رئيس مجلس النواب إلى أن التوصل إلى اتفاق سريع بشأن قانون التمويل يتراجع الآن.

انخفض سهم نتفليكس اليوم بنحو 10% بسبب ضعف صافي النتائج نتيجة نزاع ضريبي في البرازيل. ويدعم هذا الشعور السلبي أيضًا سهم تكساس إنسترومنتس، الذي أشار إلى ضعف الطلب على أشباه الموصلات. وتخسر ​​أسهمها ما يقرب من 7%.

انخفض سهم تيسلا اليوم بأكثر من 1% قبل صدور نتائجه المالية بعد إغلاق الجلسة. من المتوقع أن تُعلن الشركة عن ربع سنوي قياسي، ولكن من المتوقع حدوث تباطؤ بعد ذلك، مرتبطًا بانتهاء دعم شراء السيارات الكهربائية وانخفاض قيمة مبيعات شهادات الانبعاثات.

ارتفعت أسهم بيوند ميت بنسبة تقارب 100% عند افتتاح الجلسة، وذلك بفضل إدراج الشركة في صندوق مؤشرات متداولة حديث التأسيس، يركز على أسهم الميم. وبينما تم تقليص جميع المكاسب الأولية للجلسة، لا يزال السهم يحقق مكاسب تقارب 400% خلال الجلسات الخمس الماضية.

يرتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق مستوى 1.1600 مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى ما دون 4%.

انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 2%، لتقترب من مستوى 108 آلاف دولار.

يواصل الذهب انخفاضه الحاد، مضيفًا 2% إلى موجة البيع المكثفة التي شهدها أمس، ويقترب من مستوى 4000 دولار.

ارتفع النفط الخام بأكثر من 2%، ويقترب من مستوى 59 دولارًا للبرميل. ويأتي هذا نتيجة اتفاق محتمل بين الهند والولايات المتحدة بشأن وقف الهند مشترياتها من النفط الروسي.

أجل ترامب اجتماعًا مع بوتين بعد رفض روسيا إمكانية وقف فوري لإطلاق النار مع أوكرانيا. تواصل أوكرانيا هجماتها داخل روسيا، لكن طاقة تكرير النفط في البلاد بدأت تتعافى.

كان الجنيه الإسترليني أضعف عملة في مجموعة العشرة خلال معظم اليوم عقب صدور بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أضعف من المتوقع. بلغ معدل التضخم 3.8% على أساس سنوي، مقابل توقعات بـ 4.0%، مما زاد من احتمالات خفض أسعار الفائدة في نوفمبر.

حققت جوجل طفرة في الحوسبة الكمومية باستخدام شريحة "ويلو"، متفوقةً على الحواسيب الفائقة الكلاسيكية.