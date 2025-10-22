بنك أبوظبي الأول يدفع أسهم البنوك الإماراتية نحو مكاسب جماعية

مكاسب قوية لأسهم البنوك في أبوظبي، وارتفاع المؤشر العام 0.9% إلى 10217.76 نقطة.

شهدت أسهم البنوك في سوق أبوظبي المالي أداءً قويًا خلال جلسة اليوم، مدعومة بنتائج إيجابية من بنك أبوظبي الأول، الذي قاد موجة الارتفاعات في القطاع البنكي. وقفز سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 4.75% ليصل إلى 17.18 درهمًا، بعد إعلان البنك عن ارتفاع أرباحه بنسبة 24% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتبلغ 16.02 مليار درهم.

وجاء هذا الأداء القوي ليعزز الثقة في القطاع البنكي، مما انعكس على باقي أسهم البنوك في العاصمة. فقد صعد سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.8% ليُغلق عند 15.86 درهمًا، بينما ارتفع سهم بنك أبوظبي الإسلامي بنسبة 3.9% مسجلًا 23.06 درهمًا، مدعومًا بالإيجابية العامة التي تخللت تداولات السوق.

على صعيد المؤشرات، واصل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعه ليغلق مرتفعًا بنسبة 0.9% عند 10217.76 نقطة، مستفيدًا من الأداء القوي لأسهم البنوك. أما في سوق دبي المالي، فحافظت الأسهم على منحاها الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي، مع ارتفاع المؤشر بنسبة 0.05% ليصل إلى 5978.87 نقطة.

في دبي، جاءت التحركات متباينة، حيث ارتفعت أسهم بعض البنوك والشركات العقارية، بينما سجلت شركات أخرى تراجعًا طفيفًا. فقد صعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.4% ليُغلق عند 26.9 درهمًا، كما ارتفع بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.84% إلى 9.6 درهمًا. كذلك، حقق سهم إعمار العقارية مكاسب بنسبة 0.36% مسجلًا 13.9 درهمًا.

في المقابل، سجل سهم سالك تراجعًا بنسبة 1.4% ليهبط إلى 5.73 درهمًا، كما انخفض سهم إعمار للتطوير بنسبة 0.35% إلى 14.2 درهمًا.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي لأسهم البنوك، لا سيما في العاصمة، الثقة المتزايدة في استقرار القطاع المالي الإماراتي، إلى جانب تأثير نتائج الأعمال القوية التي تعزز جاذبية الاستثمار في السوق المحلية، خصوصًا مع استمرار الزخم الإيجابي في أداء الأسواق الخليجية خلال الربع الأخير من العام.