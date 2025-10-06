عاجل: مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي تتوافق مع التوقعات

- مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي متوافقة مع التوقعات
- مراجعة طفيفة للقراءة السابقة
البيانات الرئيسية:
- مبيعات التجزئة لشهر أغسطس (شهريًا): 0.1% (توقعات 0.1%؛ سابقًا -0.4%)
- مبيعات التجزئة لشهر أغسطس (سنويًا): 1% (سابقًا 2.1%)
في أغسطس، ارتفعت مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1% على أساس شهري، بعد التعديل الموسمي، وذلك تماشيًا مع توقعات الاقتصاديين. ويمثل هذا تحسنًا مقارنةً بشهر يوليو، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 0.4%. وعلى أساس سنوي، نمت مبيعات التجزئة بنسبة 1%، مما يشير إلى تباطؤ في نمو الاستهلاك في دول الاتحاد الأوروبي مقارنةً بشهر أغسطس من العام السابق.
عقب صدور البيانات، تراجع اليورو مقابل الدولار، مما يعكس رد فعل السوق السلبي تجاه توقعات الاستهلاك في منطقة اليورو.
مخطط اليوم: EURUSD (08.10.2025)
