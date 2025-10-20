مخطط اليوم: JP225 (20.10.2025)

ارتفع مؤشر نيكي 225 النقدي الياباني بأكثر من 3% اليوم، متجاوزًا 49,000 نقطة، مسجلًا رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له في وقت سابق من أكتوبر. وتأتي هذه الخطوة استجابةً مباشرة لآمال إنهاء الجمود السياسي في اليابان. كما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 2%، مدفوعةً بشكل رئيسي بقطاعي الإلكترونيات والمالية.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى التوقعات المحيطة باختتام مفاوضات الائتلاف. ويستعد الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) لتوقيع اتفاقية ائتلافية مع حزب الابتكار الياباني (إيشين). ومن المتوقع أن تتولى زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحالية، ساناي تاكايتشي، المعروفة بآرائها المؤيدة للنمو، منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، والتي أدت مؤخرًا إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية وضعف الين، بسبب توقعات بإصدار سندات كبيرة لدعم زيادة الإنفاق.

وقد وصلت العائدات على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات بالفعل إلى 1.66%، وهو ما يزيد بشكل كبير عن سعر الفائدة الحالي البالغ 0.5%. المصدر: Bloomberg Finance LP

الاستقرار السياسي و"صفقة تاكايتشي"

توصل الحزب الليبرالي الديمقراطي وإيشين إلى اتفاق شامل، ومن المقرر التوقيع الرسمي على الائتلاف اليوم. ويضمن تاكايتشي، بصفته زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، تولي منصب رئيس الوزراء بدعم من أعضاء إيشين. ومن المقرر التصويت على موافقة الحكومة غدًا.

يؤدي احتمال اتباع سياسة تحفيز اقتصادي إلى استمرار عمليات بيع السندات، وشراء الأسهم، وتراجع متجدد، وإن كان طفيفًا، في قيمة الين. في المقابل، تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بشكل ملحوظ خلال الجلسات القليلة الماضية، واستقر بين 150 و151.

خلال حملة قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، روّج تاكايتشي لخطط لزيادة الإنفاق الحكومي على الصناعات الاستراتيجية، بما في ذلك الدفاع والتكنولوجيا والأمن السيبراني والطاقة النووية.

الوضع الفني لمؤشر JP225

حقق مؤشر JP225 مكاسب بنسبة 25% هذا العام، مع تسارع وتيرة النمو مؤخرًا، وهو اتجاه لا تبرره تمامًا تحركات العملات. مع ذلك، يتجدد النقاش حول عودة تجارة الفائدة المربحة، حتى مع وجود خطر رفع أسعار الفائدة في اليابان. ومن المثير للاهتمام أن المكاسب في اليابان كانت مؤخرًا أكبر من تلك التي حققتها وول ستريت. تقع مستويات المقاومة القوية التالية لمؤشر JP225 عند 50,000 و51,000 نقطة، ويتزامن هذا الأخير مع امتداد الانخفاض بمقدار 200.0 نقطة منذ بداية العام. يقع الدعم عند امتداد 161.8 نقطة، أي حوالي مستوى 47,000 نقطة.