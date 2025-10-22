🛢️ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2%

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين أمريكيين اليوم، مما دفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) نحو مستوى 59 دولارًا للبرميل. ويرتبط هذا الارتفاع باتفاق محتمل بين الولايات المتحدة والهند يهدف إلى خفض واردات الهند من النفط الروسي. ومن شأن هذا السيناريو أن يُشكل تحديًا للخام الروسي في إيجاد منفذ سوقي، مما يزيد الطلب على النفط من وجهات بديلة، وتحديدًا دول أوبك والولايات المتحدة.

ومع ذلك، يواجه السوق فائضًا محتملًا كبيرًا في المعروض، ويتجلى ذلك في أكبر كمية من النفط على سطح البحر منذ عام 2020. ويُقدر حاليًا أن 1.3 مليار برميل من النفط الخام مخزنة في ناقلات النفط، إما في البحر أو في المرسى. ووفقًا لتوقعات مؤسسات كبرى مثل جي بي مورغان وغولدمان ساكس، من المتوقع أن يشهد سوق النفط فائضًا مستمرًا في المعروض خلال العام المقبل. وتشير جي بي مورغان إلى أن الحفاظ على حد أدنى للسعر عند 48 دولارًا للبرميل سيكون أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمثل هذا المستوى حاليًا نقطة التعادل للتدفقات النقدية من استخراج النفط.

لا يزال المؤشر الرئيسي للنفط، وهو فارق الأسعار (الفرق بين أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية)، منخفضًا نسبيًا مقارنةً بالأشهر الأخيرة، ولكنه في الوقت نفسه مرتفع جدًا مقارنةً بالمعايير التاريخية. ومع ذلك، يشير فارق الأسعار الآجلة لـ 30 يومًا إلى أنه من غير المرجح حدوث زيادة كبيرة في الطلب الأمريكي في المستقبل القريب.

إن حجم النفط في البحر هو حاليا الأعلى منذ عام 2020، مما يشير إلى وجود فائض هائل ومستمر في العرض. المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

ويشير انتشار الكراك إلى أنه لا ينبغي توقع حدوث انتعاش مفرط في الطلب في الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل. المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB