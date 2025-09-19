عاجل: مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة أقوى من المتوقع ⚡

- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة (على أساس سنوي): 0.7% (توقعات: 0.6%، سابقًا: 1.1%)
- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة (على أساس شهري): 0.5% (توقعات: 0.4%، سابقًا: 0.6%)
- مبيعات التجزئة الأساسية في المملكة المتحدة (على أساس سنوي): 1.2% (توقعات: 1%، سابقًا: 1.3%)
- مبيعات التجزئة الأساسية في المملكة المتحدة (على أساس شهري): 0.8% (توقعات: 0.7%، سابقًا: 0.5%)
يتأثر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بانخفاضه نتيجةً لبيانات الاقتصاد الكلي البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع.
المصدر: xStation5