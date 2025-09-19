اقرأ أكثر

عاجل: مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة أقوى من المتوقع ⚡

١٠:٠١ ص ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
  • مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة (على أساس سنوي): 0.7% (توقعات: 0.6%، سابقًا: 1.1%)
  • مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة (على أساس شهري): 0.5% (توقعات: 0.4%، سابقًا: 0.6%)
  • مبيعات التجزئة الأساسية في المملكة المتحدة (على أساس سنوي): 1.2% (توقعات: 1%، سابقًا: 1.3%)
  • مبيعات التجزئة الأساسية في المملكة المتحدة (على أساس شهري): 0.8% (توقعات: 0.7%، سابقًا: 0.5%)

يتأثر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بانخفاضه نتيجةً لبيانات الاقتصاد الكلي البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع.

 

المصدر: xStation5

