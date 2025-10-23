عاجل: مبيعات التجزئة الأساسية الكندية أقل بكثير من التوقعات🚩

سجلت مبيعات التجزئة الكندية نموًا بنسبة 1% على أساس شهري، متماشيةً مع التوقعات (بعد انخفاض بنسبة 0.8% في يوليو)، إلا أن المبيعات الأساسية سجلت نموًا بنسبة 0.7% على أساس شهري، وهو أقل بكثير من توقعات 1.3%، ولكنه أعلى من -1.2% في يوليو. انخفض زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي إلى ما دون 1.4 بعد صدور التقرير.

أظهر تقرير مبيعات التجزئة الكندية لشهر أغسطس 2025 زيادة بنسبة 1.0% على أساس شهري، لتصل إلى 70.4 مليار دولار كندي. ويمثل هذا انتعاشًا قويًا بعد انخفاض يوليو. وقد سُجل نمو في ستة من القطاعات التسعة، بقيادة تجار السيارات وقطع الغيار، بينما سجلت محطات البنزين وتجار الوقود انخفاضات.

يشير تقرير أغسطس إلى انتعاش قوي نسبيًا في طلب المستهلكين بعد ضعف سابق، مما يشير إلى أن التخفيضات الفورية لأسعار الفائدة من قِبل بنك كندا غير مرجحة. من ناحية أخرى، يشير التقدير الأولي لشهر سبتمبر إلى احتمال تجدد التباطؤ في المبيعات - وإذا تأكد ذلك، فقد يزيد الضغط على بنك كندا لتخفيف السياسة النقدية. ستكون بيانات سبتمبر المُعدّلة والأرقام الشهرية القادمة حاسمة في تقييم موقف البنك المركزي من تخفيضات أسعار الفائدة.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن التضخم في كندا ارتفع بشكل حاد إلى 2.4% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنةً بـ 1.9% في أغسطس. وتبلغ احتمالية خفض آخر لأسعار الفائدة من قِبَل بنك كندا (المقرر إجراؤه في نفس يوم قرار الاحتياطي الفيدرالي) حاليًا حوالي 80%. ولا يزال زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي دون مستوى 1.40، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا بعد صدور التقرير. في غضون ذلك، يشير ارتفاع أسعار النفط إلى أن زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي قد يشهد تصحيحًا قصير الأجل نحو نطاق 1.3900-1.3950.