يستمر انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من البيانات القوية لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو 📉

تجاهل زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى حد كبير بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو التي فاقت التوقعات، مسجلاً جلسة أخرى من التراجع. ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في نوفمبر بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مقارنةً بنسبة 1.6% المتوقعة و1.5% في الفترة السابقة. وعلى أساس شهري، تحسن النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 0.2%، مقابل 0.1% المتوقعة و0.0% في الفترة السابقة. لا تزال أحجام التداول في نطاق الانكماش، لكن وتيرة التراجع تتباطأ تدريجياً.

انخفض سعر الصرف مؤخراً إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 فترة (الخط البرتقالي)، وإذا استمر الاتجاه الهبوطي، فقد يختبر الزوج المنطقة المحيطة بالمتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 فترة (EMA200) قرب 1.157. وقد تم احترام هذا المستوى مرتين سابقاً كمنطقة دعم.

المصدر: xStation5