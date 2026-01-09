يستمر انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من البيانات القوية لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو 📉

تجاهل زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى حد كبير بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو التي فاقت التوقعات، مسجلاً جلسة أخرى من التراجع. ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في نوفمبر بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مقارنةً بنسبة 1.6% المتوقعة و1.5% في الفترة السابقة. وعلى أساس شهري، تحسن النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 0.2%، مقابل 0.1% المتوقعة و0.0% في الفترة السابقة. لا تزال أحجام التداول في نطاق الانكماش، لكن وتيرة التراجع تتباطأ تدريجياً.
انخفض سعر الصرف مؤخراً إلى ما دون المتوسط المتحرك الأساسي لـ 50 فترة (الخط البرتقالي)، وإذا استمر الاتجاه الهبوطي، فقد يختبر الزوج المنطقة المحيطة بالمتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 فترة (EMA200) قرب 1.157. وقد تم احترام هذا المستوى مرتين سابقاً كمنطقة دعم.
المصدر: xStation5
ملخص اليوم: الصراع مع الاحتياطي الفيدرالي لا يُوقف وول ستريت 📈
أخبار العملات الرقمية: البيتكوين يكتسب زخماً 📈 هل يتشكل نمط مثلثي على الإيثيريوم؟
الولايات المتحدة: باول في ورطة، وول ستريت في خسارة
⏫ ارتفاع الفضة بنسبة تقارب 7%