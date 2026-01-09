اقرأ أكثر
٤:٢٩ م · ٩ يناير ٢٠٢٦

يستمر انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من البيانات القوية لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو 📉

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني

تجاهل زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى حد كبير بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو التي فاقت التوقعات، مسجلاً جلسة أخرى من التراجع. ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في نوفمبر بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مقارنةً بنسبة 1.6% المتوقعة و1.5% في الفترة السابقة. وعلى أساس شهري، تحسن النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 0.2%، مقابل 0.1% المتوقعة و0.0% في الفترة السابقة. لا تزال أحجام التداول في نطاق الانكماش، لكن وتيرة التراجع تتباطأ تدريجياً.

 

انخفض سعر الصرف مؤخراً إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 فترة (الخط البرتقالي)، وإذا استمر الاتجاه الهبوطي، فقد يختبر الزوج المنطقة المحيطة بالمتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 فترة (EMA200) قرب 1.157. وقد تم احترام هذا المستوى مرتين سابقاً كمنطقة دعم.

 

المصدر: xStation5

١٢ يناير ٢٠٢٦, ١٠:٥٢ م

ملخص اليوم: الصراع مع الاحتياطي الفيدرالي لا يُوقف وول ستريت 📈
١٢ يناير ٢٠٢٦, ٨:٠٧ م

أخبار العملات الرقمية: البيتكوين يكتسب زخماً 📈 هل يتشكل نمط مثلثي على الإيثيريوم؟
١٢ يناير ٢٠٢٦, ٧:٣٩ م

الولايات المتحدة: باول في ورطة، وول ستريت في خسارة
١٢ يناير ٢٠٢٦, ٦:٤١ م

⏫ ارتفاع الفضة بنسبة تقارب 7%

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات