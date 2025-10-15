عاجل: مبيعات وإنتاج التجزئة في أوروبا تفوق التوقعات! 📈

١١:٠٠ - الإنتاج الصناعي، المعدل موسميًا، شهريًا لشهر أغسطس:

النشر: -١.٢٪ (المتوقع: -١.٦٪، السابق ٠.٥٪)

١١:٠٠ - مبيعات التجزئة، المعدلة موسميًا، شهريًا لشهر أغسطس:

النشر: ١.١٪ (المتوقع: -٠.٢٪، السابق ٢٪)

جلبت بيانات اليوم من أوروبا مفاجأة إيجابية إلى حد ما. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1%، بينما توقع السوق انخفاضًا بنسبة 0.2%.

تشير هذه النتيجة إلى صحة جيدة نسبيًا للمستهلك، على الرغم من أنها لا تزال تشير إلى تباطؤ واضح مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 2.0%. لذلك، يمكننا الحديث عن وضع متدهور، ولكن بوتيرة أبطأ مما توقعه المحللون.

في الوقت نفسه، نُشرت بيانات الإنتاج الصناعي، والتي جاءت أيضًا أفضل من التوقعات - بانخفاض بنسبة 1.2% مقارنة بالتوقعات البالغة -1.6%.

ومع ذلك، يُعد هذا تدهورًا واضحًا مقارنة بالنمو السابق البالغ 0.5%، مما يؤكد أن القطاع الصناعي لا يزال تحت ضغط كبير.

بشكل عام، تشير البيانات إلى أن حالة الاقتصاد الأوروبي تتدهور تدريجيًا، حيث كان أداء الشركات، وخاصة الصناعة، أسوأ بكثير من أداء المستهلكين.

بما أن هذه بيانات نهائية لشهر أغسطس، فمن المتوقع أن يكون تأثيرها على الأسواق محدودًا ولن يشكل عاملًا مؤثرًا على الأسعار.