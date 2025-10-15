صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي، بدعم من طفرة الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي 🔎

الحرب التجارية: قد تُخفّض الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية في حال تصاعد التوترات.

النمو العالمي: يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 3.2% في عام 2025 و3.1% في عام 2026؛ مع استمرار التضخم.

قدّم بيير أوليفييه غورينشاس، مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، بالاشتراك مع بيتيا كويفا بروكس (نائبة المدير) ودينيز إيغان (رئيسة القسم)، أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي.

ويتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، مشيرًا إلى تباطؤ معدل التضخم، وبقاء ضغوط الأسعار أشد وطأة مما كان متوقعًا سابقًا. وحذّر غورينشاس من أن صدمة الرسوم الجمركية الأمريكية لا تزال تُشكّل عاملًا سلبيًا في العرض، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُثقل كاهل النمو. ومع ذلك، كان التأثير الإجمالي للحرب التجارية أقل مما كان يُخشى في البداية، بفضل محدودية الإجراءات الانتقامية ومرونة سلاسل التوريد.

لا تزال التوترات التجارية تُشكّل الخطر الرئيسي السلبي. ويشير السيناريو السلبي لصندوق النقد الدولي إلى أن أي تصعيد مُتجدّد قد يُخفّض الناتج العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية. كما سلّط غورينشاس الضوء على التشرذم الجيوسياسي وازدهار الاستثمار المُستمر في الذكاء الاصطناعي باعتبارهما عاملين أساسيين يُحدّدان الديناميكيات العالمية. أدى ضعف الدولار إلى تيسير الأوضاع المالية وخفض ضغوط التضخم الناجمة عن الواردات في العديد من الأسواق الناشئة.

التوقعات الإقليمية