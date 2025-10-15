صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي، بدعم من طفرة الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي 🔎

- النمو العالمي: يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 3.2% في عام 2025 و3.1% في عام 2026؛ مع استمرار التضخم.
- الحرب التجارية: قد تُخفّض الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية في حال تصاعد التوترات.
- التوقعات الإقليمية: توقعات مُحسّنة لمصر ونيجيريا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ والمملكة المتحدة تُعاني من ارتفاع التضخم.
- النمو العالمي: يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 3.2% في عام 2025 و3.1% في عام 2026؛ مع استمرار التضخم.
- الحرب التجارية: قد تُخفّض الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية في حال تصاعد التوترات.
- التوقعات الإقليمية: توقعات مُحسّنة لمصر ونيجيريا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ والمملكة المتحدة تُعاني من ارتفاع التضخم.
قدّم بيير أوليفييه غورينشاس، مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، بالاشتراك مع بيتيا كويفا بروكس (نائبة المدير) ودينيز إيغان (رئيسة القسم)، أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي.
ويتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، مشيرًا إلى تباطؤ معدل التضخم، وبقاء ضغوط الأسعار أشد وطأة مما كان متوقعًا سابقًا. وحذّر غورينشاس من أن صدمة الرسوم الجمركية الأمريكية لا تزال تُشكّل عاملًا سلبيًا في العرض، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُثقل كاهل النمو. ومع ذلك، كان التأثير الإجمالي للحرب التجارية أقل مما كان يُخشى في البداية، بفضل محدودية الإجراءات الانتقامية ومرونة سلاسل التوريد.
لا تزال التوترات التجارية تُشكّل الخطر الرئيسي السلبي. ويشير السيناريو السلبي لصندوق النقد الدولي إلى أن أي تصعيد مُتجدّد قد يُخفّض الناتج العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية. كما سلّط غورينشاس الضوء على التشرذم الجيوسياسي وازدهار الاستثمار المُستمر في الذكاء الاصطناعي باعتبارهما عاملين أساسيين يُحدّدان الديناميكيات العالمية. أدى ضعف الدولار إلى تيسير الأوضاع المالية وخفض ضغوط التضخم الناجمة عن الواردات في العديد من الأسواق الناشئة.
التوقعات الإقليمية
- أشار بروكس إلى أن توقعات النمو في مصر قد رُفعت إلى 4.3% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، بالتزامن مع انخفاض حاد في التضخم عن أعلى مستوى له في 40 شهرًا.
- وأشار إيغان إلى أن توقعات النمو في نيجيريا قد رُفعت إلى 3.9% في عام 2025 و4.2% في عام 2026، مدعومة بتحسن المعنويات، وزيادة إنتاج السلع الأساسية، وتراجع الآثار الجانبية للرسوم الجمركية.
- ورُفعت توقعات النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 4.1% في عام 2025 و4.4% في عام 2026، مدفوعةً بالاستقرار وزخم الإصلاحات.
- تبرز المملكة المتحدة بين اقتصادات مجموعة السبع، حيث من المتوقع أن تشهد نموًا بنسبة 1.3% في عامي 2025 و2026، على الرغم من أن التضخم لا يزال مرتفعًا (3.4% في عام 2025، ويتجه نحو 2.5%)، مما يبرر اتباع بنك إنجلترا لنهج تيسير حذر.
- بالنسبة للصين، أكد صندوق النقد الدولي على الدور المتزايد للطلب المحلي في تعويض ضعف الصادرات، محذرًا في الوقت نفسه من استمرار الضغوط على قطاع العقارات وتزايد الاختلالات الخارجية.
DE40: أرباح جيدة وتفاؤل حذر
ملخص يومي: باول يُعيد الأسواق إلى مسارها! 📈 ارتفاع زوج اليورو/الدولار الأمريكي
ارتفاع EURUSD بعد خطاب باول! 💶📈
إفتتاح الأسواق الأمريكية : وول ستريت تواصل تراجعها! 📉