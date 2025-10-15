تصريحات كولينز بشأن السياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي 🏛️ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%

ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% اليوم، ليتجاوز مستوى 1.16.

أشارت سوزان كولينز، من الاحتياطي الفيدرالي، إلى خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

أشارت سوزان كولينز، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن المجلس سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل المتراجع في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، تعتقد كولينز أن التوظيف سيتحسن في المستقبل. وفيما يلي تفصيل تصريحاتها:

كولينز، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ربما يكون تخفيف السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس أخرى مناسبًا.

تشير مخاطر سوق العمل إلى الحاجة إلى مزيد من التيسير.

مؤشرات ثقة المستهلك ليست قوية بشكل خاص، ولم تكن هذه الثقة أفضل مؤشر على الاستهلاك.

أتوقع تحسن التوظيف على المدى الطويل.

لطالما توقعت أن الرسوم الجمركية ستستغرق بعض الوقت لتؤثر على الاقتصاد.

لا يزال التضخم يتصدر الاهتمامات.

قد يبلغ معدل نمو الوظائف المتعادل حوالي 40 ألف وظيفة شهريًا.

من المرجح أن تكون المخاطر السلبية على سوق العمل قد ارتفعت.

من الحكمة تطبيع أسعار الفائدة قليلًا في عام 2025.

مع تلاشي حالة عدم اليقين، من المتوقع أن يزداد التوظيف.

نتوقع ارتفاعًا طفيفًا نسبيًا في معدل البطالة.

ستظل السياسة النقدية مقيدة حتى مع المزيد من التيسير.

أصبحت مخاطر التضخم أكثر احتواءً، لكن الرسوم الجمركية ستظل تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

من المتوقع أن يبدأ التضخم بالانحسار مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية.

ارتفعت مخاطر التراجع في سوق العمل.

ستدعم الظروف المالية المواتية الأسر.

من المتوقع المزيد من النمو، وارتفاع طفيف في البطالة، وارتفاع التضخم.

السياسة النقدية ليست على المسار المحدد مسبقًا، وهناك سيناريوهات من شأنها إبقاء أسعار الفائدة ثابتة.

يبدو من "الحكمة" خفض أسعار الفائدة أكثر نظرًا لانخفاض مخاطر التضخم ومخاوف سوق العمل.

بالنظر إلى زوج اليورو/الدولار الأمريكي، يمكننا أن نرى نموذج "قاع مزدوج"، مما قد يشير إلى أن الثيران قادرون على تجاوز منطقة مقاومة المتوسط ​​المتحرك الأساسي 200 (الخط الأحمر).

المصدر: xStation5