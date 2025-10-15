المعادن الثمينة عند مستويات قياسية مرتفعة: الذهب والفضة يتألقان مع إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي لدورة تشديد السياسة النقدية

تشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد هذا الارتفاع: احتمال تراجع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وانتعاش أسعار النفط، وزيادة تحوط المنتجين، وتباطؤ مشتريات البنوك المركزية من الذهب، وارتفاع قيمة الرنمينبي والين، مما قد يُضعف الطلب الآسيوي على الذهب.

يتجه المستثمرون نحو الأصول النادرة مثل الذهب والفضة والبيتكوين في ظل انخفاض قيمة العملات الورقية وتزايد حالة عدم اليقين السياسي والمالي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

تشهد السيولة في النظام المالي الأمريكي نضوبًا، مع استنفاد تسهيلات إعادة الشراء العكسي التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تقريبًا، مما أجبر البنك المركزي على عكس موقفه المتشدد وإعادة ضخ السيولة في الأسواق.

تجاوز سعر الذهب 4200 دولار للأونصة، واقترب سعر الفضة من 52 دولارًا، مدفوعًا بإعلان جيروم باول الذي أشار إلى انتهاء برنامج خفض الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (التشديد الكمي)، إيذانًا ببدء دورة جديدة من التوسع النقدي.

تشهد المعادن النفيسة اليوم ارتفاعات قوية. تجاوز الذهب 4200 دولار للأونصة، بينما تقترب الفضة من 52 دولارًا. يستمر انخفاض قيمة العملات الورقية، وتجذب الأصول محدودة العرض اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين. ولكن ما الذي حدث بين عشية وضحاها ليدفعنا نحو هذه الارتفاعات الجديدة؟

جيروم باول يعلن عن إجراءات تحفيزية جديدة

خلال جائحة كورونا (2020-2021)، ضاعف الاحتياطي الفيدرالي ميزانيته العمومية من 4.5 تريليون دولار إلى 9 تريليونات دولار، مما أدى إلى أعلى معدل تضخم منذ سبعينيات القرن الماضي. وقد أدى التسهيل النقدي إلى تضخم مفرط في الاقتصاد، ورفع تكلفة المعيشة، من الغذاء إلى السكن.

في يونيو 2022، بدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض ميزانيته العمومية، مما أدى فعليًا إلى سحب الأموال من الاقتصاد. يعني انخفاض الرصيد سيولة أقل، وهو ما من المفترض نظريًا أن يدفع أسعار الأصول إلى الانخفاض، وهو أمر لم يحدث حتى في ظل هذه الظروف.

أمس، ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى نهاية برنامج خفض الميزانية العمومية هذا - المعروف باسم التشديد الكمي (QT) - والذي كان البنك المركزي من خلاله يبيع الأصول أو يسمح للسندات بالاستحقاق، مما أدى فعليًا إلى استنزاف السيولة من النظام.

أولًا، جاءت تخفيضات أسعار الفائدة؛ والآن، نهاية التشديد الكمي. تشير كل الدلائل إلى بدء دورة جديدة من التوسع النقدي.

لماذا الإعلان عن ذلك الآن؟

لأن النظام المالي يعاني من نفاد السيولة. انخفض "السند" الاحتياطي الفيدرالي - تسهيلات إعادة الشراء العكسية - من 2.5 تريليون دولار إلى 5 مليارات دولار بالكاد.

في هذا النظام، يقترض الاحتياطي الفيدرالي الأموال من البنوك والصناديق، ويقرضها سندات خزانة في المقابل، مع وعد بإعادة شرائها لاحقًا.

تخيل الأمر كموقف سيارات ضخم للنقد: عندما يكون هناك الكثير من الأموال المتداولة، يفتح الاحتياطي الفيدرالي مساحات في ذلك الموقف لاحتجاز السيولة الزائدة ومنع التضخم. عندما يحتاج إلى حركة الأسواق مرة أخرى، يغلق الموقف - ويتدفق المال عائدًا إلى النظام.

في الوقت الحالي، لم يتبقَّ أي أموال مودعةً. وعندما يندر المال، يتجمد الائتمان. الاحتياطي الفيدرالي يدرك ذلك: بدون سيولة، ينهار النظام - تمامًا كما حدث في عام 2008.

لهذا السبب سيعيدون طباعة النقود.

تأثير السوق

يُلقي عدم اليقين السياسي والمالي هذا العام في الاقتصادات الكبرى - بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا واليابان - بضغوط على عملاتها. وقد لجأ المستثمرون إلى التحوط من مخاطر تعرضهم للدولار الأمريكي واليورو والين من خلال اللجوء إلى أصول مثل الذهب والفضة.

إذا كانت الأسواق قد وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية - مع اقتراب الذهب والفضة وبيتكوين من ذروتها - فإن هذه التطورات الأخيرة تُشير إلى أنه في الأشهر المقبلة، لم يتبقَّ سوى اتجاه واحد: تحقيق مستويات قياسية جديدة.

في حين أن الإنفاق بالعجز وخفض أسعار الفائدة وسط احتمالية الركود التضخمي هما الدافعان الرئيسيان وراء هذا التحول في المعنويات، فإننا نعتقد أن هناك ما هو أكثر من ذلك.

تضع الأسواق الآن في الحسبان مستويات قياسية من الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي (CapEx)، وما سيُصبح حتمًا "حرب ذكاء اصطناعي" بين الولايات المتحدة والصين. ستطبع الولايات المتحدة المزيد من النقود وتُوسّع عجزها بهدف وحيد هو "الفوز" بثورة الذكاء الاصطناعي.

لا يزداد الذهب والفضة قيمة فحسب، بل تنهار الثقة بالعملات الورقية. عندما يصل كل شيء إلى مستويات قياسية في آنٍ واحد، فهذا لا يعني سوقًا صاعدة، بل هو تحول في النظام نفسه.

باختصار، تستفيد المعادن الثمينة من بيئة تتزايد فيها السيولة وتتراجع فيها الثقة بالعملات الورقية. ومع ذلك، حتى في هذه الظروف المواتية، من الجدير مراقبة عدة عوامل قد تُغير ديناميكيات السوق.

ما هي المخاطر الرئيسية التي قد تُعيق ارتفاع أسعار النفط؟

1. دورة تشديد جديدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

تاريخيًا، كان تشديد الاحتياطي الفيدرالي هو الطريقة الأكثر فعالية لإنهاء أسواق المعادن الثمينة الصاعدة. لكن في الوقت الحالي، تشير التوقعات إلى عكس ذلك: فنهاية فترة التخفيضات الكمية (QT) واستمرار تخفيضات أسعار الفائدة يعنيان المزيد من السيولة، وليس العكس. قد يُبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة التخفيضات في الأرباع القادمة، لكن يبدو من غير المرجح أن يُغير ذلك وحده شهية المستثمرين لأصول الملاذ الآمن.

2. انتعاش أسعار النفط.

من شأن الارتفاع المُستدام في أسعار النفط الخام أن يُستنزف السيولة العالمية ويرفع تكاليف الطاقة، مما يُنذر بتباطؤ النمو وارتفاع الدولار. في الوقت الحالي، لا يزال النفط تحت الضغط وسط التوترات التجارية والمخاوف من التباطؤ، مما يجعل هذا الخطر يبدو مُحتوى.

3. زيادة العرض أو المبيعات الآجلة من قِبل المُنتجين.

مع تداول الذهب فوق 4000 دولار للأونصة، تتمتع شركات التعدين بهوامش ربح قياسية. ومع ذلك، لا يزال لدى قلة القدرة على توسيع الإنتاج بعد سنوات من نقص الاستثمار. قد يميل البعض إلى تثبيت الأسعار الحالية من خلال المبيعات الآجلة، ولكن حتى الآن، لم يكن هذا اتجاهًا ملحوظًا.

4. تباطؤ مشتريات البنوك المركزية من الذهب.

في السنوات الأخيرة، أصبحت البنوك المركزية أكبر مشتري مؤسسي للذهب، مما زاد من احتياطياتها بغض النظر عن السعر. قد يتباطأ هذا الاتجاه إذا استمر تحسن عجز الحساب الجاري الأمريكي - الذي انخفض من 5.9% إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي بين الربعين الأول والثاني من عام 2025.

طالما أن الولايات المتحدة تعاني من عجز كبير، سيستمر تدفق الدولارات إلى الخارج، وستستخدم البنوك المركزية الأجنبية بعضًا من هذه الدولارات لشراء الذهب.

5. انتعاش الرنمينبي الصيني.

من أبرز الاختلالات في الأسواق العالمية اليوم انخفاض قيمة الرنمينبي الصيني. يتم تداول العملة بأقل بكثير من مستوى تعادل القوة الشرائية، على الرغم من مكانة الصين كأكبر منتج صناعي في العالم. يعكس هذا، إلى حد كبير، أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي حافظ عليها بنك الشعب الصيني لسنوات. ومع انخفاض العوائد إلى هذا الحد، لجأ المدخرون الصينيون إلى الاستثمار خارج نطاق عملاتهم، محوّلين أموالهم إلى الذهب، الذي يُعتبر تحوّطًا مستقرًا ضد انخفاض قيمة العملة.

ومع ذلك، حدد بنك الشعب الصيني صباح اليوم سعر صرف اليوان المرجعي اليومي عند 7.0995 للدولار، متراجعًا عن الحد الرمزي البالغ 7.10 لأول مرة منذ نوفمبر. بتحديده نقطة وسط أقوى (انخفاض قيمة اليوان مقابل الدولار)، يُشير البنك المركزي إلى استعداده للحد من انخفاض قيمة العملة، أو حتى التسامح مع ارتفاعها.

إذا بدأ الرنمينبي في الارتفاع بشكل مستدام، فقد يتراجع الطلب الصيني على الذهب المادي، مع عودة المدخرين إلى الأصول المحلية ذات العوائد الأفضل.

مع ذلك، في الوقت الحالي، لا تزال العوامل الأساسية دون تغيير: المزيد من التحفيز، وتراجع الثقة بالعملات الورقية، وبيئة سيولة لا تزال تُفضّل المعادن الثمينة.