رئيس أرامكو السعودية يؤكد : قادرون على الإبقاء على الطاقة الإنتاجية القصوى لعام

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية للنفط أمين الناصر أن الطاقة الإنتاجية القصوى لأرامكو من النفط الخام والبالغة 12 مليون برميل يوميا يمكن الإبقاء عليها لمدة عام بدون أي تكلفة إضافية في حين تحتفظ السعودية بحصة كبيرة من طاقة النفط الفائضة في العالم، وهي إمدادات خاملة يمكن ضخها إلى السوق سريعا.

من جانبه توقع الناصر نمو الطلب العالمي على النفط بما بين 1.1 مليون و1.3 مليون برميل يوميا هذا العام، ومن 1.2 مليون إلى 1.4 مليون برميل يوميا في عام 2026.

مضيفا خلال منتدى معلومات الطاقة في لندن إن تكلفة الاستخراج في أرامكو لبرميل النفط المكافئ تبلغ دولارين ولبرميل الغاز المكافئ تصل إلى دولار واحد.

الجدير بالذكر أنه أصدرت وزارة الطاقة السعودية أمرا لشركة أرامكو في يناير 2024 بالتراجع عن هدفها المتعلق بالسعة الإنتاجية القصوى المستدامة البالغة 13 مليون برميل يوميا، مُعيدة بذلك الهدف السابق البالغ 12 مليون برميل يوميا والذي كان ساريا حتى مارس 2020.

حيث أشارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة للمملكة بلغت 2.43 مليون برميل يوميا في أغسطس، من 4.05 مليون برميل يوميا يحتفظ بها تحالف أوبك+ كما أنتجت أكثر من 9.7 مليون برميل يوميا من النفط الخام في ذلك الشهر.

يجدر الإشارة أنه لا تزال أرامكو، أكبر مُصدري النفط في العالم، وتعتبر قطاع الكيماويات مجالا استراتيجيا للنمو، حتى مع تقليص منافسين مثل شل وإكسون موبيل لعملياتهم