عاجل: مفاجأة ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو؛ زوج اليورو/الدولار الأمريكي يحقق مكاسب 💡

١:٠٨ م ٣ سبتمبر ٢٠٢٥

مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو (شهريًا) يوليو: 0.4% (تقديريًا: 0.1%؛ سابقًا: 0.8%)

- مؤشر أسعار المنتجين (سنويًا: 0.2% (تقديريًا: 0.1%؛ سابقًا: 0.6%)

يشير تقرير مؤشر أسعار المنتجين إلى ارتفاع أسعار المنتجين بشكل ملحوظ في يوليو، وهو أمرٌ مفاجئٌ بلا شك، وقد يشجع البنك المركزي الأوروبي نظريًا على الحفاظ على موقفٍ أكثر تحفظًا نسبيًا بشأن السياسة النقدية مستقبلًا. ولهذا السبب، نشهد ارتفاعًا في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

12.09.2025
٩:٥٦ م

 ٨:٠٧ م

 ٦:٢٨ م

