حصاد الأسواق (18.11.2025)

- بعد بداية أسبوع متوترة للغاية، تعرضت أسواق الأسهم الأمريكية لضغوط. تشعر الأسواق بالقلق إزاء المزيد من التشديد من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتدهور آفاق الاقتصاد الكلي. أغلقت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك وداو جونز على انخفاض يوم الاثنين، مع سيطرة معنويات تجنب المخاطرة على أسواق الأسهم.
- ركزت أنظار السوق على إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. صرّح كريستوفر والر بأن ضعف سوق العمل يبرر خفضًا آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر. وأيد خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 9-10 ديسمبر، لكنه أشار إلى أن أي تحسن في سوق العمل قد يقلل من الحاجة إلى المزيد من التيسير.
- على الرغم من أن هذه التعليقات كانت حذرة، إلا أنها لم تهدئ مخاوف المستثمرين. وقد أدى ذلك، إلى جانب قوة الدولار، إلى عمليات بيع في الأصول الحساسة للمخاطر.
- ارتفع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية، بينما ظل الين الياباني ضعيفًا فوق 155 مقابل الدولار بسبب ارتفاع عوائد السندات الحكومية والتوترات الجيوسياسية مع الصين. ظلت عملات منطقة المحيط الهادئ، بما في ذلك الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، تحت الضغط وسط عزوف عن المخاطرة واحتمال تخفيف بنك الاحتياطي الأسترالي لسياساته النقدية.
- بدأت أسواق آسيا والمحيط الهادئ الأسبوع بنبرة سلبية ملحوظة، متأثرة بمخاوف الاقتصاد الكلي العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وشهدت المؤشرات انخفاضات حادة، حيث انخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 2.25%، ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.11%، ومؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 0.5%، ومؤشر ستاندرد آند بورز/ASX 200 الأسترالي بنسبة 1.8%.
- يجتمع محافظ بنك اليابان، أويدا، اليوم مع رئيس الوزراء تاكايتشي الساعة 3:30 مساءً بتوقيت طوكيو. وتركز المناقشات على ضعف الين والتغييرات المحتملة في السياسة النقدية. ويحث رئيس الوزراء تاكايتشي على توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة، بينما يشير أويدا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات على المدى القريب.
- لا تزال التوترات تجاه اليابان قائمة في الصين. فرضت بكين حظر سفر على موظفي الشركات المملوكة للدولة، وألغت فعاليات ومشاريع تتعلق باليابان. وتأتي هذه الإجراءات ردًا على تعليقات طوكيو بشأن رد عسكري محتمل في حال شنّ الصين هجومًا على تايوان.
- حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي للدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني عند 7.0856، وهو أقل بكثير من توقعات السوق، مما يعزز قيمة اليوان ويؤكد الجهود الحثيثة لتحقيق استقرار العملة. في غضون ذلك، تُصدر الصين سندات يورو بقيمة أربعة مليارات يورو لتنويع مصادر التمويل الخارجية.
- في أستراليا، أبرز محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة بشكل طفيف. ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك حتى منتصف عام 2026. وقد يُبقي بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول، ولكنه يدرس أيضًا إمكانية تخفيف السياسة النقدية.
- يحوم سعر الذهب حول 4000 دولار أمريكي للأونصة، بينما تتوقع جولدمان ساكس هدفًا قدره 4900 دولار أمريكي للأونصة بحلول نهاية عام 2026، مشيرًا إلى الطلب القوي من البنك المركزي.
- تراجعت قيمة البيتكوين بشكل ملحوظ، حيث هبطت إلى ما دون 90-91 ألف دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل. وقد أثر تزايد العزوف عن المخاطرة وعدم اليقين بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، بما في ذلك احتمال خفض أسعار الفائدة، سلبًا على سوق العملات المشفرة.
