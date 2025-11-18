حصاد الأسواق (18.11.2025)

تراجعت قيمة البيتكوين بشكل ملحوظ، حيث هبطت إلى ما دون 90-91 ألف دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل. وقد أثر تزايد العزوف عن المخاطرة وعدم اليقين بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، بما في ذلك احتمال خفض أسعار الفائدة، سلبًا على سوق العملات المشفرة.