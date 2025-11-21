مؤشر DE40: تراجع حاد في أسهم التكنولوجيا والدفاع الأوروبية

لم تكن جلسة الأمس موفقة للمشترين، إذ تراجعت المؤشرات الأمريكية بشكل واضح، وتوقع العديد من المعلقين والمحللين أن تنتقل الانخفاضات إلى أوروبا بعد افتتاح السوق. افتتحت المؤشرات الأوروبية في السوق النقدية بانخفاضات معتدلة، لكن العقود الآجلة دخلت بالفعل في منطقة النمو. تشهد عقود SUI20 أعلى ارتفاع لها في ساعات الصباح، بنسبة تقارب 1%. ويمكن ملاحظة زيادات أقل في عقود FRA40 وITA40 وUK100، حيث تقتصر على 0.4-0.6%.

ستحدد الأسواق الأوروبية اتجاهها المستقبلي اليوم بناءً على التحركات القوية في وول ستريت أمس، وبيانات اقتصادية كلية قوية من القارة العجوز، وبعض تصريحات محافظي البنوك المركزية.

ألقى محافظو البنك المركزي الأوروبي خطاباتهم اليوم. انتقدت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، بشدة إحجام الدول الأوروبية عن تنفيذ إصلاحات رئيسية، وأشارت إلى أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة يسمح بنمو أكبر بكثير مما هو ملاحظ.

بيانات الاقتصاد الكلي:

يستمر الوضع في المملكة المتحدة في التدهور. انخفضت مبيعات التجزئة شهريًا بنسبة -1.1% مقابل توقعات بانخفاضها بنسبة 0%.

كما نُشرت قراءات متباينة لمؤشر مديري المشتريات من فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو:

في فرنسا، تشهد قراءات مؤشر مديري المشتريات الصناعي انخفاضًا ملحوظًا، ولا تزال في منطقة الانكماش (47.8). كما لا تزال قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة الانكماش (49.9)، مدعومة بقراءة جيدة نسبيًا لمؤشر الخدمات (50.8).

لا تزال القراءة الألمانية متباينة. انخفض مؤشرا مديري المشتريات المركب والصناعي أكثر من المتوقع، لكنهما لا يزالان في منطقة النمو (52.1 و52.7). أما القراءة الصناعية، فقد سجلت أداءً أسوأ، حيث انخفضت إلى 48.4 مقابل توقعات بنمو يبلغ حوالي 49.8.

في منطقة اليورو، لا يزال قطاع الخدمات هو القوة الدافعة للاقتصاد، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات فوق التوقعات إلى 53.1، لكن القطاع الصناعي لا يزال مخيبًا للآمال، حيث انخفض إلى 49.7.

DE40 (D1)

المصدر: xStation5

يواصل سعر المؤشر هبوطه القوي، متجاوزًا منطقة المقاومة حول مستوى تصحيح فيبو 100 ومتوسط ​​المتوسط ​​المتحرك الأسي 200. ولم يتمكن المشترون من إيقاف الانخفاضات إلا عند مستوى 23000، وهو أدنى مستوى له منذ مايو. ويدعم انتقال مؤشر القوة النسبية إلى منطقة ذروة البيع (38) والحد الأدنى لنطاقات بولينجر محاولةً لرفع السعر تصحيحيًا.

