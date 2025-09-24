عاجل: مخزونات النفط الخام الأمريكية أقل من التوقعات!🔥

انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية بمقدار 607 آلاف برميل لتصل إلى 414.8 مليون برميل، مما يُظهر توازنًا أقل من المتوقع. وشهد ساحل الخليج أكبر انخفاض في المخزونات، بينما سُجِّلت زيادات في الساحلين الغربي والشرقي. وارتفعت الواردات بشكل حاد، لا سيما إلى الساحل الغربي، بينما انخفضت الصادرات، مما يُشير إلى استمرار قوة الطلب المحلي.