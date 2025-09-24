عاجل: مخزونات النفط الخام الأمريكية أقل من التوقعات!🔥

الساعة 16:30 - مخزونات النفط الخام الأمريكية التابعة لوزارة الطاقة: -607 ألف برميل (المتوقع 802 ألف برميل، السابق -9285 ألف برميل)
- انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية بمقدار 607 آلاف برميل لتصل إلى 414.8 مليون برميل، مما يُظهر توازنًا أقل من المتوقع. وشهد ساحل الخليج أكبر انخفاض في المخزونات، بينما سُجِّلت زيادات في الساحلين الغربي والشرقي. وارتفعت الواردات بشكل حاد، لا سيما إلى الساحل الغربي، بينما انخفضت الصادرات، مما يُشير إلى استمرار قوة الطلب المحلي.
- انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.1 مليون برميل لتصل إلى 216.6 مليون برميل، حيث قابلت زيادات ملحوظة في الغرب الأوسط انخفاضات ملحوظة في المخزونات في ساحل الخليج. وارتفع الإنتاج، بينما انخفضت الواردات.
- انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.7 مليون برميل لتصل إلى 123 مليون برميل، مدفوعةً بانخفاضات في الساحل الشرقي وساحل الخليج. استقر الإنتاج، لكن الصادرات ارتفعت بنسبة 83% على أساس أسبوعي، مما أدى إلى انخفاض الطلب على البراميل من الأسواق المحلية.
يظهر السوق طلبًا قويًا على النفط، حيث ارتفعت العقود الآجلة للنفط غرب تكساس بأكثر من 1% بعد التقرير.
