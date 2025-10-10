عاجل: انخفاض أسعار النفط الخام بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة

يعود هذا الانخفاض إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي قلل من المخاطر الجيوسياسية وهدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط.

يعود هذا الانخفاض إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي قلل من المخاطر الجيوسياسية وهدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط.

يعود هذا الانخفاض إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي قلل من المخاطر الجيوسياسية وهدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط.

يعود هذا الانخفاض إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي قلل من المخاطر الجيوسياسية وهدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط.

يعود هذا الانخفاض إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي قلل من المخاطر الجيوسياسية وهدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط.

يعود هذا الانخفاض إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي قلل من المخاطر الجيوسياسية وهدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط.

يعود هذا الانخفاض إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي قلل من المخاطر الجيوسياسية وهدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط.

يعود هذا الانخفاض إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي قلل من المخاطر الجيوسياسية وهدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط.

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) يوم الجمعة بأكثر من 2%، ليصل إلى حوالي 59.90 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ مايو من هذا العام. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مما قلل من المخاطر الجيوسياسية وقلص من خطر انقطاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط. ويشمل الاتفاق، من بين أمور أخرى، إطلاق سراح رهائن لدى حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، مما هدأ معنويات السوق.

على الرغم من هذا التراجع في التوترات، لا يزال المستثمرون حذرين بسبب التحديات الأساسية في السوق. أولًا، تزيد أوبك+ الإنتاج، وإن كان بوتيرة أبطأ من المتوقع، مما يخفف جزئيًا من المخاوف بشأن وفرة المعروض، ولكنه لا يقضي عليها تمامًا.

ثانيًا، لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الطلب قائمة، لا سيما في ظل الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر لأكثر من 10 أيام. يؤثر هذا الإغلاق المطول سلبًا على وضع الاقتصاد الأمريكي، مما قد يؤدي إلى انخفاض استهلاك الوقود في فصل الشتاء القادم.

نتيجةً لذلك، يُوازن سوق خام غرب تكساس الوسيط بين انخفاض المخاطر الجيوسياسية وضغط فائض المعروض وضعف الطلب. في حال عدم ظهور أي توترات أو انقطاعات جديدة في الإمدادات، يُتوقع استمرار الضغط النزولي على أسعار النفط.

المصدر: xStation5