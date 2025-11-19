ملخص يومي: السوق يحاول التعافي، وكل الأمل في إنفيديا

يُلاحظ تباين في المشاعر خلال الجلسات الأوروبية، حيث لا يعلق المستثمرون آمالًا كبيرة على الذكاء الاصطناعي. توازن المشاعر متعادل. انخفضت بورصات الأسهم في المملكة المتحدة وإيطاليا بنحو 0.5%. حافظ مؤشر كاك 40 على مساره عند الافتتاح. كان أداء مؤشر داكس أفضل بارتفاع بنسبة 0.2%. وتبين أن مؤشر

هو صاحب أعلى نمو، بارتفاع يقارب 2%. في المملكة المتحدة، يستمر التضخم في الارتفاع رغم ضعف النمو الاقتصادي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% على أساس شهري.