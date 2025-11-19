ملخص يومي: السوق يحاول التعافي، وكل الأمل في إنفيديا

- يحاول سوق الأسهم الأمريكية تصحيح انخفاضاته قبيل إعلان أرباح شركة إنفيديا، ولكن بعد تحقيق مكاسب أولية، سرعان ما يفقد زخمه. في بداية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 1.7%، ولكن مع تقدم الجلسة، قلصت المكاسب إلى 0.5% فقط. وشهدت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وراسل 2000 تحركات مماثلة، حيث استقرت مكاسبهما عند حوالي 0.5% بنهاية الجلسة. أما مؤشر داو جونز، فقد سجل أداءً أسوأ، مما حدّ من مكاسبه إلى 0.2%.
- يحبس المستثمرون في الولايات المتحدة وحول العالم أنفاسهم، في انتظار صدور تقريرين رئيسيين. ستصدر إنفيديا أرباحها بعد إغلاق الجلسة. وتحتل شركة الذكاء الاصطناعي والمكونات العملاقة حاليًا مركز الاهتمام، وستكون نتائج الشركة حاسمة للسوق لتحديد مدى صحة تقييمات شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. حتى خيبة الأمل الطفيفة قد تُحدث تصحيحًا كبيرًا.
- كما سيتم اليوم نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأخير. السوق مقتنع بأنه قد وضع بالفعل في الحسبان المسار الفعلي لخفض أسعار الفائدة للأشهر المقبلة، متقبلاً إلى حد ما عدم وجود خفض في ديسمبر. قد يدفع أي تعليق أو تغيير غير متوقع في الموقف السوق إلى تعديل التقييمات والتوقعات.
- كما تدفقت بيانات التجارة والنفط من الولايات المتحدة. يتقلص العجز التجاري ببطء ولكن بثبات منذ منتصف العام تقريبًا، بعد أن ارتفع بشكل ملحوظ في بداية رئاسة دونالد ترامب. انخفضت مخزونات النفط بشكل ملحوظ فوق التوقعات، ولكن على نحو غير متوقع، ارتفعت مخزونات البنزين.
- أصدرت شركة ألفابت نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي، والذي فاجأ المستثمرين والمحللين إيجابيًا. ارتفع سعر سهم الشركة العملاقة بنحو 3%.
- يُلاحظ تباين في المشاعر خلال الجلسات الأوروبية، حيث لا يعلق المستثمرون آمالًا كبيرة على الذكاء الاصطناعي. توازن المشاعر متعادل. انخفضت بورصات الأسهم في المملكة المتحدة وإيطاليا بنحو 0.5%. حافظ مؤشر كاك 40 على مساره عند الافتتاح. كان أداء مؤشر داكس أفضل بارتفاع بنسبة 0.2%. وتبين أن مؤشر WIG20 هو صاحب أعلى نمو، بارتفاع يقارب 2%. في المملكة المتحدة، يستمر التضخم في الارتفاع رغم ضعف النمو الاقتصادي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% على أساس شهري.
- في سوق السلع الزراعية، يتزايد العرض. انخفض الكاكاو بأكثر من 5%، والقهوة والصويا بنحو 2%.
- في قطاع سلع الطاقة، انخفض سعر النفط بأكثر من 2%، لا سيما قبل نشر بيانات مخزونات النفط الأمريكية. في المقابل، يرتفع الغاز الطبيعي بأكثر من 4%.
- يظل سوق المعادن النفيسة مستقرًا. ارتفع الذهب بأقل من 0.5% بقليل، بينما ارتفع البلاتين والفضة بنسبة 1.5% و1% على التوالي.
- يستمر سوق العملات المشفرة في الانهيار. يشهد السوق بشكل عام يومًا آخر من الانخفاضات الكبيرة. انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 90,000 دولار أمريكي لأول مرة منذ مايو، بخسارة تزيد عن 4% اليوم. أما الإيثريوم، فيشهد أداءً أسوأ، بخسارة 7% وتوقف عند 2,880 دولارًا أمريكيًا.
- في سوق العملات، من بين العملات الرئيسية، يسيطر الدولار اليوم، مرتفعًا مقابل معظم الأزواج. سُجِّلت أكبر زيادة مقابل الين، الذي انخفض بنسبة 0.8%، يليه الجنيه الإسترليني بفارق ضئيل، بانخفاض 0.5%. وانخفض اليورو مقابل الدولار بنحو 0.2%. ومن بين العملات الأصغر، انخفض الدولاران النيوزيلندي والأسترالي بشكل ملحوظ، بنسبة 1% و0.6% مقابل الدولار، على التوالي.
