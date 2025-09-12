عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي فايزر (PFE.US) وموديرنا (MRNA.US)، المُصنّعتين لهذه اللقاحات. وتنتشر هذه التقارير رغم الجدل السياسي ونقص الأدلة العلمية التي تُؤكد وجود صلة بين اللقاحات وهذه الأحداث المأساوية. وقد أثارت هذه المعلومات حالة من عدم اليقين بين المستثمرين، مما زاد الضغط على أسعار أسهم الشركتين.
تستخدم هذه الصفحة ملفات تعريف الارتباط. ملفات تعريف الارتباط هي ملفات مخزنة في متصفحك وتستخدمها معظم مواقع الويب للمساعدة في تخصيص تجربة الويب الخاصة بك. لمزيد من المعلومات ، راجع موقعنا Privacy Policy يمكنك إدارة ملفات تعريف الارتباط بالنقر فوق "الإعدادات". إذا كنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، فانقر فوق "قبول الكل.