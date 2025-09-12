اقرأ أكثر

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

٨:٠٧ م ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي فايزر (PFE.US) وموديرنا (MRNA.US)، المُصنّعتين لهذه اللقاحات. وتنتشر هذه التقارير رغم الجدل السياسي ونقص الأدلة العلمية التي تُؤكد وجود صلة بين اللقاحات وهذه الأحداث المأساوية. وقد أثارت هذه المعلومات حالة من عدم اليقين بين المستثمرين، مما زاد الضغط على أسعار أسهم الشركتين.

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...

 ٦:١١ م

عاجل: مؤشر جامعة ميشيغان أقل من التوقعات!

الساعة 16:00 - مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر سبتمبر   الأوضاع الراهنة: 61.2 (التوقعات: 61.3؛ السابق: 61.7) التوقعات: 55.9 (التوقعات:...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات