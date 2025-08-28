عاجل: انخفاض EURUSD بعد محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي 📉

وفقًا لأحدث محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر يوليو، لا تزال أسعار الفائدة في منطقة اليورو في نطاق محايد.

على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتفعة بشكل استثنائي، يرى العديد من الأعضاء أن مخاطر التضخم تميل إلى الانخفاض. ومع ذلك، كان الانتظار خيارًا قيّمًا وقويًا للغاية لإدارة حالة عدم اليقين ومراقبة تأثير التعريفات الجمركية.

يُعتبر ارتفاع قيمة اليورو هيكليًا، ومن غير المرجح أن ينعكس في المدى القريب.

