١١:٠٣ ص · ١٧ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: انخفاض الجنيه الإسترليني بعد صدور بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة📈

-
-
الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، المملكة المتحدة - بيانات سوق العمل لشهر ديسمبر:

  • معدل البطالة: 5.2% فعليًا، 5.2% متوقعًا، 5.1% سابقًا
  • مؤشر متوسط ​​الأجور: 4.2% فعليًا، 4.2% متوقعًا، 4.5% سابقًا
  • مؤشر متوسط ​​الأجور + المكافآت: 4.2% فعليًا، 4.6% متوقعًا، 4.6% سابقًا
  • التغير في التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية: 52 ألفًا فعليًا، 82 ألفًا سابقًا

 

 

المصدر: xStation5

١٨ فبراير ٢٠٢٦, ١٠:٠٧ م

ارتفع سعر الذهب بنسبة 2.5% ليقترب من 5000 دولار للأونصة 📈
١٨ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٣٤ م

افتتاح الأسواق الأمريكية : مؤشر US100 يرتفع بنسبة 1% 📈 ارتفاع أسهم Nvidia وسط طلبات شراء كبيرة من Meta
١٨ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٢٩ م

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% 📈🔥
١٨ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٠٢ م

السيادي السعودي يتخارج من “غراند ثيفت أوتو” وسط إعادة تموضع استثماري
