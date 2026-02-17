عاجل: انخفاض الجنيه الإسترليني بعد صدور بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة📈

معدل البطالة: 5.2% فعليًا، 5.2% متوقعًا، 5.1% سابقًا

مؤشر متوسط ​​الأجور: 4.2% فعليًا، 4.2% متوقعًا، 4.5% سابقًا

مؤشر متوسط ​​الأجور + المكافآت: 4.2% فعليًا، 4.6% متوقعًا، 4.6% سابقًا

