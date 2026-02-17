عاجل: انخفاض الجنيه الإسترليني بعد صدور بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة📈

الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، المملكة المتحدة - بيانات سوق العمل لشهر ديسمبر:
- معدل البطالة: 5.2% فعليًا، 5.2% متوقعًا، 5.1% سابقًا
- مؤشر متوسط الأجور: 4.2% فعليًا، 4.2% متوقعًا، 4.5% سابقًا
- مؤشر متوسط الأجور + المكافآت: 4.2% فعليًا، 4.6% متوقعًا، 4.6% سابقًا
- التغير في التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية: 52 ألفًا فعليًا، 82 ألفًا سابقًا
المصدر: xStation5
ارتفع سعر الذهب بنسبة 2.5% ليقترب من 5000 دولار للأونصة 📈
افتتاح الأسواق الأمريكية : مؤشر US100 يرتفع بنسبة 1% 📈 ارتفاع أسهم Nvidia وسط طلبات شراء كبيرة من Meta
ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% 📈🔥
السيادي السعودي يتخارج من “غراند ثيفت أوتو” وسط إعادة تموضع استثماري