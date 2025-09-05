اقرأ أكثر

عاجل: انخفاض التوظيف في كندا للشهر الثاني على التوالي 📉

٤:٣٩ م ٥ سبتمبر ٢٠٢٥

 

01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التوظيف لشهر أغسطس:

  • التغير في التوظيف: فعلي -65.5 ألف؛ متوقع 4.9 ألف؛ سابقًا -40.8 ألف؛
  • معدل البطالة: فعلي 7.1%؛ متوقع 7.0%؛ سابقًا 6.9%؛
  • متوسط ​​الأجور بالساعة للموظفين الدائمين: فعلي 3.6%؛ سابقًا 3.5%؛
  • التغير في التوظيف الكامل: فعلي -6.0 ألف؛ سابقًا -51.0 ألف؛
  • التغير في التوظيف بدوام جزئي: فعلي -59.7 ألف؛ سابقًا 10.3 ألف؛
  • معدل المشاركة: فعلي 65.1%؛ سابقًا 65.2%؛

 

انخفض التوظيف الكندي بمقدار 66,000 وظيفة (-0.3%) في أغسطس، مسجلاً ثاني انخفاض شهري على التوالي، ويعزى ذلك في الغالب إلى خسائر الوظائف بدوام جزئي. انخفض معدل التوظيف إلى 60.5%، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 7.1%، وهو أعلى معدل منذ عام 2016 خارج سنوات الجائحة.

وكان الرجال في الفئة العمرية الأساسية (-58,000) والنساء (-35,000) هم من دفعوا عجلة الانخفاض، مسجلين أدنى معدلات توظيف لهم منذ عدة سنوات، بينما لم يشهد العمال الشباب وكبار السن سوى تغيير طفيف. كما انخفض معدل العمل الحر بشكل ملحوظ، مواصلاً اتجاهه التنازلي.

وعلى مستوى القطاعات، تركزت الخسائر في الخدمات المهنية والعلمية والتقنية (-26,000)، والنقل والتخزين (-23,000)، والتصنيع (-19,000)، وقابلها جزئياً ارتفاع في قطاع البناء (+17,000). وعلى الرغم من انخفاض التوظيف، ارتفع متوسط ​​الأجور بالساعة بنسبة 3.2% على أساس سنوي ليصل إلى 36.31 دولارًا أمريكيًا.

 

 

المصدر: xStation5

