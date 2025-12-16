عاجل: انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بعد صدور بيانات الوظائف البريطانية ✂️

الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، المملكة المتحدة - بيانات التوظيف لشهر أكتوبر:

معدل البطالة الفعلي 5.1% (المتوقع 5.1%، السابق 5.0%)

تغير التوظيف الفعلي حسب السنة المالية -38 ألفًا (المتوقع -20 ألفًا، السابق -32 ألفًا)

تغير البطالة الفعلي 20.1 ألفًا (المتوقع 18 ألفًا، السابق 29.0 ألفًا)

تغير التوظيف الفعلي حسب الأشهر الثلاثة الماضية -16 ألفًا (المتوقع -75 ألفًا، السابق -22 ألفًا)

متوسط ​​الأجور الأسبوعية الفعلي حسب السنة المالية 4.7% (المتوقع 4.4%، السابق 4.8%)

تشير بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة إلى استمرار التراجع: انخفض التوظيف بمقدار 17 ألفًا (انخفاض أقل من المتوقع)، وتراجعت الرواتب مجددًا في نوفمبر (-38 ألفًا)، وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2021. على الرغم من ضعف سوق العمل على الرغم من الظروف الحالية وانخفاض معدل التوظيف إلى 74.9%، إلا أن نمو الأجور لا يزال قوياً نسبياً، حيث ارتفع متوسط ​​إجمالي الأرباح الأسبوعية بنسبة 4.7%، وارتفع الأجر الأساسي بنسبة 4.6%، وكلاهما أعلى بقليل من التوقعات. ويُعدّ نمو الأجور الحقيقية إيجابياً بشكل طفيف، لكن عدد الموظفين المسجلين في كشوف الرواتب انخفض إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2023، مما يؤكد التباطؤ التدريجي لسوق العمل.