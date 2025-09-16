اقرأ أكثر

عاجل: انخفاض طفيف في مؤشر NAHB الأمريكي. مخزونات الأعمال الأمريكية تتوافق مع التوقعات

٦:١٥ م ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

مؤشر سوق الإسكان التابع للجمعية الوطنية لبناة المساكن في الولايات المتحدة: 32 (توقعات 33، السابق 32)

  • مخزونات الأعمال الأمريكية شهريًا: 0.2% مقابل 0.2% متوقعة و0.2% سابقًا

 

أخبار الأسواق

18.09.2025
٩:٥٣ م

ملخص يومي: وول ستريت تواصل مكاسبها؛ والغاز الطبيعي يتراجع بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 💡

افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية عند أعلى مستوياتها التاريخية، وظلت قريبة منها حتى نهاية الجلسة.   يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا في ضوء بيانات...

 ٨:٥٨ م

الفدرالي خفض الفائدة، ماذا ينتظر الأسواق؟

ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ...

 ٦:٣٢ م

عاجل: مخزون الغاز الطبيعي يفوق التوقعات!

تخزين الغاز الطبيعي وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية: 90 مليار دولار (المتوقع: 80 مليار دولار، السابق: 71 مليار دولار) أظهر تقرير إدارة معلومات...
