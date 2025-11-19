اقرأ أكثر
١١:٠٥ ص · ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: انخفاض طفيف GBPUSDبعد قراءة متباينة لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة

GBP/USD
فوركس
-
-

تشير البيانات الصادرة عن المملكة المتحدة إلى أن ضغط الأسعار في البلاد يتراجع نسبيًا بما يتماشى مع التوقعات، مما يُضعف الجنيه الإسترليني في ظل تراجع فرص الحفاظ على سياسة نقدية متحفظة، والميل إلى احتمال خفض أسعار الفائدة.

 

مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة (شهريًا) أكتوبر: 0.4% (0.4%؛ السابق 0.0%)

- مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): 3.6% (تقديريًا: 3.5%؛ السابق 3.8%)

- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (سنويًا): 3.4% (تقديريًا: 3.4%؛ السابق 3.5%)

- مؤشر أسعار المستهلك للخدمات (سنويًا): 4.5% (تقديريًا: 4.6%؛ السابق 4.7%)

- مؤشر أسعار المستهلك للسكن (سنويًا): 3.8% (تقديريًا: 3.8%؛ السابق 4.1%)

 

يعكس تباطؤ معدل مؤشر أسعار المستهلك للسكن حتى أكتوبر 2025 انخفاض مساهمات ستة قطاعات، قابلها ارتفاع مساهمات أربعة قطاعات. جاءت أكبر مساهمات انخفاضية من قطاعات الإسكان والخدمات المنزلية والمطاعم والفنادق. بينما جاءت أكبر مساهمة ارتفاعية معوضة من قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية - مكتب الإحصاءات الوطنية.

 

المصدر: xStation 

