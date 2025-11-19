عاجل: انخفاض طفيف GBPUSDبعد قراءة متباينة لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة

تشير البيانات الصادرة عن المملكة المتحدة إلى أن ضغط الأسعار في البلاد يتراجع نسبيًا بما يتماشى مع التوقعات، مما يُضعف الجنيه الإسترليني في ظل تراجع فرص الحفاظ على سياسة نقدية متحفظة، والميل إلى احتمال خفض أسعار الفائدة.
مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة (شهريًا) أكتوبر: 0.4% (0.4%؛ السابق 0.0%)
- مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): 3.6% (تقديريًا: 3.5%؛ السابق 3.8%)
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (سنويًا): 3.4% (تقديريًا: 3.4%؛ السابق 3.5%)
- مؤشر أسعار المستهلك للخدمات (سنويًا): 4.5% (تقديريًا: 4.6%؛ السابق 4.7%)
- مؤشر أسعار المستهلك للسكن (سنويًا): 3.8% (تقديريًا: 3.8%؛ السابق 4.1%)
يعكس تباطؤ معدل مؤشر أسعار المستهلك للسكن حتى أكتوبر 2025 انخفاض مساهمات ستة قطاعات، قابلها ارتفاع مساهمات أربعة قطاعات. جاءت أكبر مساهمات انخفاضية من قطاعات الإسكان والخدمات المنزلية والمطاعم والفنادق. بينما جاءت أكبر مساهمة ارتفاعية معوضة من قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية - مكتب الإحصاءات الوطنية.
