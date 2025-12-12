مخطط اليوم: الفضة (12.12.2025)

واصل سعر الفضة ارتفاعه التاريخي هذا الأسبوع، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً قرب 64.20 دولاراً للأونصة، مدعوماً بقوة استثنائية في الطلب الصناعي والاستثماري. ويشهد المعدن الآن عامه الخامس على التوالي من عجز هيكلي في العرض، وفقاً لمسح الفضة العالمي لعام 2025. ولا يزال هذا أحد أقوى العوامل الإيجابية طويلة الأجل للسوق.

يُعتبر إنتاج المناجم العالمي ثابتاً فعلياً عند 813 مليون أونصة سنوياً، بينما لم يزد إعادة التدوير بما يكفي لتعويض ارتفاع الاستهلاك. ويُعد هذا الخلل المستمر سبباً رئيسياً لاستمرار ارتفاع الأسعار.

يشهد الطلب الصناعي نمواً متسارعاً في قطاعات الإلكترونيات، والخلايا الكهروضوئية، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم. ويشير معهد الفضة إلى أن التصنيع الصناعي بلغ مستوى قياسياً في عام 2025.

وقد ازداد إقبال المستثمرين مع انخفاض العوائد الحقيقية وتيسير الأوضاع النقدية. وتحولت تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة إلى الإيجابية، حيث تفوقت الفضة على الذهب وتضاعفت قيمتها تقريباً منذ بداية العام.

وأدى تجاوز سعر الفضة حاجز 60 دولاراً للأونصة في 9 ديسمبر إلى مزيد من الزخم. بلغت أسعار الفضة خلال جلسة 11 ديسمبر 64.2062 دولارًا، مسجلةً بذلك ذروة تاريخية جديدة.

ويتزايد تفاؤل المحللين. فقد رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر الفضة خلال 12 شهرًا إلى 65 دولارًا، بينما توقع بنك بي إن بي باريبا أن يصل سعر الأونصة إلى 100 دولار بحلول نهاية عام 2026، مدفوعًا بالعجز المستمر وتدفقات رؤوس الأموال كملاذ آمن.

وتحد القيود الهيكلية من قدرة السوق على الاستجابة بزيادة المعروض. ولأن معظم الفضة تُنتج كمنتج ثانوي لمناجم الرصاص والزنك والنحاس والذهب، فإن ارتفاع الأسعار لا يُترجم إلى نمو فوري في الإنتاج.

وتشمل المخاطر الرئيسية احتمال تراجع قطاع الطاقة الشمسية، واستبدالها في التطبيقات الصناعية، واحتمال انخفاض طلب المستثمرين في حال تغير الظروف الاقتصادية الكلية، لا سيما إذا ارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية.

وقد أضاف قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير دعمًا واضحًا لسوق المعادن النفيسة. أدى خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس، والإعلان عن شراء سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، مما عزز أسعار الذهب والفضة. ولا تزال الفضة تتصدر قائمة المعادن النفيسة أداءً، مستفيدةً من مزيج من العوامل الأساسية القوية، والسياسة النقدية الداعمة، وعوامل الطلب القوية على نطاق واسع. يدخل السوق عام 2026 بواحدة من أقوى المؤشرات الصعودية التي شهدها منذ أكثر من عقد، على الرغم من احتمال حدوث تقلبات سعرية مع اختبار الأسعار لمستويات أعلى.

الفضة (الفترة الزمنية اليومية)

بالنظر إلى الرسم البياني للفضة، نلاحظ أن سعرها أعلى بنسبة 50% تقريبًا من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم، وهو ما يشابه إلى حد كبير الحركة التي شهدها السوق في 20 أكتوبر؛ كما أن الحركة الحادة التي أعقبت تصحيح نوفمبر تكاد تكون مطابقةً للحركة السابقة. قد تزيد هذه الحركة من تقلبات سعر الفضة، ولكن نظرًا لتغيير سياسة الاحتياطي الفيدرالي والطلب القوي، تدخل الفضة فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة بتفاؤل كبير.

المصدر: xStation5