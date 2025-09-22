اقرأ أكثر

عاجل: انخفاض زوج USDCAD بعد ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الداخليين (IPPI) عن المتوقع

٤:٣٧ م ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥

الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التضخم لشهر أغسطس:

  • مؤشر أسعار المنتجين الداخليين: الفعلي 0.5% على أساس شهري؛ المتوقع 0.2% على أساس شهري؛ السابق 0.7% على أساس شهري؛
  • مؤشر أسعار المنتجين الداخليين: الفعلي 4.0% على أساس سنوي؛ السابق 2.6% على أساس سنوي؛
  • مؤشر أسعار المنتجين الرئيسيين: الفعلي -0.6% على أساس شهري؛ المتوقع 1.2% على أساس شهري؛ السابق 0.3% على أساس شهري؛
  • مؤشر أسعار المنتجين الرئيسيين: الفعلي 3.2% على أساس سنوي؛ السابق 0.7% على أساس سنوي؛

في أغسطس، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الداخليين الكندي بنسبة 0.5% على أساس شهري و4.0% على أساس سنوي (أعلى مستوى له منذ أبريل)، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الكيميائية والسيارات واللحوم والمعادن غير الحديدية. وشهدت لحوم البقر والدجاج مكاسب قوية وسط نقص المعروض والطلب الموسمي، بينما ارتفع الذهب والفضة على خلفية توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. انخفضت أسعار الطاقة والمنتجات البترولية، بقيادة النفط الخام والديزل، مما حدّ من الارتفاع الإجمالي. وسيطر قطاع المعادن النفيسة على المكاسب السنوية.

المصدر: xStation5

