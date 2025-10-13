"دوبيزل".. طرح أولي في"دبي المالي" يعزز نموها الرقمي

أعلنت مجموعة دوبيزل القابضة، وهي منصة رقمية للإعلانات المبوّبة، اليوم عن عزمها المضي قدماً في طرح عام أولي وإدراج أسهمها في سوق دبي المالي وتخطط الشركة لطرح نحو 30.34% من إجمالي رأس مالها المُصدر، ويشمل ذلك الأسهم الجديدة التي ستصدرها الشركة والأسهم الحالية التي سيبيعها المساهمون الحاليون.

ويبلغ إجمالي الأسهم المطروحة نحو مليار ومئتين وتسعة وأربعين مليوناً وخمسمئة وستة وعشرين ألفاً وثلاثمئة وواحد وتسعين سهماً، تتوزع على نحو مئة وستةٍ وتسعين مليون سهم جديد، ومليار وثلاثةٍ وخمسين مليون سهم قائم يبيعه المساهمون الحاليون.

يشار أنه سيجري تحديد السعر النهائي للطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب.

كما أوضحت الشركة أن رأس مالها المدفوع بعد إتمام الطرح سيبلغ اثنين وثمانين مليوناً وثلاثمئة وثمانية وستين ألف درهم، موزعاً على أكثر من أربعة مليارات سهم، بقيمة اسمية تبلغ فلسين للسهم الواحد.

من جانبها بيّنت الشركة أن قدرتها على توزيع الأرباح تعتمد على توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط الإنفاق الرأسمالي والمتطلبات المستقبلية الأخرى، مؤكدة أنه لا يوجد ضمان لصرف الأرباح أو لتحديد قيمتها إن وُزعت.

وستبدأ فترة الاكتتاب في الثالث والعشرين من أكتوبر وتستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر نفسه، على أن يعلن عن السعر النهائي والتخصيص للمستثمرين في الثلاثين من أكتوبر، فيما يُتوقع بدء تداول الأسهم في السادس من نوفمبر المقبل.

من جانبه قال رئيس الاستثمار في الجهة المالكة إن المجموعة أثبتت مكانتها بوصفها المنصة الإقليمية الرائدة في الإعلانات المبوّبة، معتبراً الطرح مرحلة مفصلية تعكس نجاح رؤية إدارتها وكفاءة تنفيذها.

في حين أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة أن لدى دوبيزل ثمانية عشر مليون مستخدم نشط شهرياً في قطاعات متنوعة، وأن الطرح العام الأولي يمثل بداية فصل جديد يهدف إلى توسيع قاعدة المساهمين وتسريع النمو وتعزيز الحضور في الأسواق وخلق قيمة مستدامة لمختلف الأطراف.