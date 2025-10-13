ندوة مهمة عن صعود الذهب والفضة

- وراكل - قصة أخرى مثل سيسكو؟
- موسم الأرباح البنوك الأمريكية ماذا نتوقع؟
مخطط اليوم: US100 (15.10.2025)
تصريحات كولينز بشأن السياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي 🏛️ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي، بدعم من طفرة الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي 🔎
أعلنت شركة OpenAI عن خطة استثمارية طموحة بقيمة تريليون دولار