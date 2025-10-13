اقرأ أكثر
١٠:٣٨ م · ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥

ندوة مهمة عن صعود الذهب والفضة

أهم النقاط
GOLD
السلع
-
-
SILVER
السلع
-
-
Broadcom
الأسهم
AVGO.US, Broadcom Ltd
-
-
أهم النقاط
  • وراكل - قصة أخرى مثل سيسكو؟
  • موسم الأرباح البنوك الأمريكية ماذا نتوقع؟
  • وراكل - قصة أخرى مثل سيسكو؟
  • موسم الأرباح البنوك الأمريكية ماذا نتوقع؟
     

     

١٥ أكتوبر ٢٠٢٥, ١:٥٣ م

مخطط اليوم: US100 (15.10.2025)
١٥ أكتوبر ٢٠٢٥, ١:٤٧ م

تصريحات كولينز بشأن السياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي 🏛️ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%
١٥ أكتوبر ٢٠٢٥, ١:٣٠ م

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي، بدعم من طفرة الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي 🔎
١٥ أكتوبر ٢٠٢٥, ١:١٥ م

أعلنت شركة OpenAI عن خطة استثمارية طموحة بقيمة تريليون دولار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات