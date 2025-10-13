ملخص يومي: ازدهار المعادن الثمينة مستمر بلا هوادة 📈

- في بداية الأسبوع، نشهد تحسنًا في معنويات المستثمرين.
- يصل الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة.
- تتفاعل الأسواق مع الشراكة الاستراتيجية بين OpenAI وBroadcom.
- بعد الخطاب التجاري العدواني تجاه الصين يوم الجمعة، خفف دونالد ترامب من حدة لهجته، مؤكدًا على علاقاته الجيدة مع شي جين بينغ، ومشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق، مما هدأ الأسواق. ولم يمنع غياب رد رسمي من بكين المستثمرين من التعافي، كما هو الحال في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
- تتعافى وول ستريت من بعض خسائرها بعد أكبر موجة بيع منذ أبريل، مدعومة بالتفاؤل المحيط بموسم الأرباح والأخبار الإيجابية من قطاع التكنولوجيا. حاليًا، ارتفع مؤشر US100 بنسبة 2.1% تقريبًا، بينما انخفض مؤشر VIX للخوف بنسبة 7.6%.
- تشهد شركات تكنولوجيا المعلومات أقوى نمو، وتُحسّن الشراكة الاستراتيجية بين OpenAI وBroadcom ثقة المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم Broadcom بنسبة 10% تقريبًا بعد إعلانها عن تعاونها مع OpenAI لإنتاج رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة بسعة 10 جيجاوات، على أن يتم إطلاقها في عام 2026. ويهدف المشروع إلى زيادة استقلالها عن Nvidia وتعزيز مكانتها في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
- يواصل الذهب نموه الديناميكي، متجاوزًا حاجز 4,100 دولار للأونصة التاريخي، على الرغم من تحسن المعنويات في أسواق الأسهم. ولا يزال المعدن الأصفر مستفيدًا من حالة عدم اليقين العالمية، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة وتدفقات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ نشهد مكاسب أكبر في الفضة، والأهم من ذلك، البلاديوم، اللذين ارتفعا بنسبة 3.64% و4.13% على التوالي.
- ارتفعت أسهم إستي لودر بأكثر من 4% بعد أن رفعت جولدمان ساكس توصيتها إلى "شراء" ورفعت سعرها المستهدف إلى 115 دولارًا. ويدعم التفاؤل تحسن المبيعات في الصين، وعودة النمو في هاينان، واتجاهات السوق الصاعدة في الولايات المتحدة.
- يُحقق الدولار الأسترالي والدولار الأمريكي حاليًا أفضل أداء في سوق العملات. من ناحية أخرى، عند تحليل سلوك الأزواج الفردية، يُسجل اليورو والين الياباني أسوأ أداء. وارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3% اليوم.
- ارتفع سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% عقب مؤشرات على احتمال انحسار التوترات الأمريكية الصينية وتحسن الوضع في الشرق الأوسط.
- يشهد سوق العملات المشفرة تحسنًا طفيفًا، على الرغم من انخفاض سعر بيتكوين بنسبة 0.4%. وتتجلى هذه الزيادات بشكل رئيسي في المشاريع الصغيرة، حيث شهدنا عمليات بيع مكثفة يوم الجمعة.
مخطط اليوم: US100 (15.10.2025)
