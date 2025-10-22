عاجل: انخفضت مخزونات النفط رغم توقعات بزيادتها. خام غرب تكساس الوسيط يُتداول دون 59 دولارًا أمريكيًا.

- انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ 12 سبتمبر.
- كما انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات.
- مخزونات النفط الخام: -0.961 مليون برميل (المتوقع: +2.181 مليون برميل؛ السابق: 3.5 مليون برميل)
- مخزونات البنزين: -2.1 مليون برميل (المتوقع: -1.6 مليون برميل؛ السابق: -0.27 مليون برميل)
- مخزونات نواتج التقطير: -1.48 مليون برميل (المتوقع: -3.2 مليون برميل؛ السابق: -4.5 مليون برميل)
انخفضت مخزونات النفط والمنتجات البترولية الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر، بعد زيادة ملحوظة في الأسبوع السابق. وتشهد المخزونات ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بمستوى العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن انخفاض المخزونات التجارية قد عُوِّضَ بالكامل تقريبًا بضخ 820 ألف برميل إضافي في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. وقد تغير السعر قليلاً بعد القراءة. ولا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط أقل من 59 دولارًا أمريكيًا للبرميل لعقود ديسمبر. ولم تُغيِّر البيانات التركيز على محادثات التجارة، وكذلك على المعلومات المتعلقة بصادرات النفط من روسيا.
