معاينة أرباح IBM: هل يلبي جد صناعة تكنولوجيا المعلومات التوقعات؟

- يُعدّ التسارع في تطوير البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والسحابة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين، إلى جانب البيانات الدقيقة حول قيمة العقود وتحقيق الربح.
- يرغب المستثمرون في تحسين هوامش الربح والتدفقات النقدية، بالإضافة إلى توضيح واضح لتأثير جداول العقود.
- لا تزال الخدمات التقليدية، مثل صيانة الأنظمة وتحديثها، تُشكّل أساس الإيرادات المتكررة.
- من المتوقع أن تُسهم دورة تجديد أجهزة الكمبيوتر المركزية من سلسلة Z، والمكونة من سبعة عشر جهازًا، في زيادة الطلبات ودفع المبيعات.
- من المتوقع أن تُعزز الشراكات التكنولوجية وتكامل عمليات الاستحواذ العرضَ ونطاقَ الوصول.
- ستكون لهجة الإدارة والمؤشرات المحددة لاعتماد الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية لتقييم التقرير.
- يُعدّ التسارع في تطوير البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والسحابة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين، إلى جانب البيانات الدقيقة حول قيمة العقود وتحقيق الربح.
- يرغب المستثمرون في تحسين هوامش الربح والتدفقات النقدية، بالإضافة إلى توضيح واضح لتأثير جداول العقود.
- لا تزال الخدمات التقليدية، مثل صيانة الأنظمة وتحديثها، تُشكّل أساس الإيرادات المتكررة.
- من المتوقع أن تُسهم دورة تجديد أجهزة الكمبيوتر المركزية من سلسلة Z، والمكونة من سبعة عشر جهازًا، في زيادة الطلبات ودفع المبيعات.
- من المتوقع أن تُعزز الشراكات التكنولوجية وتكامل عمليات الاستحواذ العرضَ ونطاقَ الوصول.
- ستكون لهجة الإدارة والمؤشرات المحددة لاعتماد الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية لتقييم التقرير.
تُعد IBM واحدة من أقدم وأشهر شركات التكنولوجيا في العالم. وقد نمت الشركة بفضل أنظمة الأجهزة والمعاملات للمؤسسات الكبيرة، وهي اليوم تجمع بين البرمجيات والخدمات والحوسبة السحابية مع منظومة واسعة من الشركاء. عملاؤها في المقام الأول هم مؤسسات ذات متطلبات عالية للموثوقية والأمان.
- تنشر الشركة اليوم نتائجها المالية. كان التقريران السابقان مخيبين للآمال، لا سيما فيما يتعلق بأرباح السهم. سيركز المستثمرون في المقام الأول على وتيرة تبني الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومصداقية هوامش الربح والسيولة بعد الانتكاسات الأخيرة، وحالة ما يُسمى بالخدمات التقليدية، وأهمية محفظة براءات الاختراع، ومساهمة دورة البنية التحتية السابعة عشرة الجديدة لسلسلة Z.
- يتمثل أهم ما يتوقعه المستثمرون في تسارع نمو قطاع البرمجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. تدخل الشركة مجال الذكاء الاصطناعي بحذر، حيث توسّع محفظتها وتدمج ميزات جديدة مع المنصات الحالية. سيستمع السوق إلى البيانات الدقيقة حول قيمة العقود الموقعة، وتأثيرات التنفيذ مع العملاء الكبار، بالإضافة إلى خطة تحقيق الربح ودور الشراكات التكنولوجية. التحدي الثاني الذي تواجهه الشركة هو تلبية توقعات المستثمرين المتحفظة بشأن النتائج بعد ربعين ماليين ضعيفين نسبيًا. يتحول الاهتمام من الإيرادات إلى جودة هوامش الربح والتدفقات النقدية. ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى مؤشرات على انضباط أكبر في التكاليف، واستقرار التكاليف العامة وتكاليف المبيعات، بالإضافة إلى تأكيد الأهداف النقدية للعام بأكمله، مع توضيح واضح لجدول تنفيذ العقود.
- الركيزة الثالثة للتوقعات هي الخدمات. إلى جانب ذلك، تُعد المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، أو ما يُسمى بالخدمات التقليدية، مثل صيانة وتطوير وتحديث الأنظمة الحالية، ذات أهمية بالغة. فهي تضمن تكرار الإيرادات، ولكنها تخضع لضغوط الأسعار وتناوب العقود. وتظل محفظة براءات الاختراع القوية من الأصول المهمة، حيث تساعد في حماية هوامش الربح، ودعم التراخيص، وتوفير مظلة واقية للميزات الجديدة في البرمجيات والبنية التحتية.
- المجال الرابع المهم هو البنية التحتية. من المتوقع أن تؤدي دورة تجديد أجهزة الكمبيوتر المركزية السبعة عشر من سلسلة Z إلى زيادة في الطلبات، وأن تدفع الطلب على البرمجيات والخدمات المتعلقة بهذه المنصة. ستكون المعلومات المتعلقة بطول الدورة، ووتيرة التنفيذ، ومدى دعم الجيل الجديد للتطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بالغة الأهمية.
IBM.US (D1)
المصدر: xStation5
أرباح IBM: نمو بطيء وتوجيه ضعيف
صدى جوجل الكمومي - اختراق في الحوسبة الكمومية
افتتاح الأسواق الأمريكية : هل بدأ موسم "ميم ستوك"؟
Waymo: سباق ضد الجهات التنظيمية