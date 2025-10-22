معاينة أرباح IBM: هل يلبي جد صناعة تكنولوجيا المعلومات التوقعات؟

تنشر الشركة اليوم نتائجها المالية. كان التقريران السابقان مخيبين للآمال، لا سيما فيما يتعلق بأرباح السهم. سيركز المستثمرون في المقام الأول على وتيرة تبني الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومصداقية هوامش الربح والسيولة بعد الانتكاسات الأخيرة، وحالة ما يُسمى بالخدمات التقليدية، وأهمية محفظة براءات الاختراع، ومساهمة دورة البنية التحتية السابعة عشرة الجديدة لسلسلة

تنشر الشركة اليوم نتائجها المالية. كان التقريران السابقان مخيبين للآمال، لا سيما فيما يتعلق بأرباح السهم. سيركز المستثمرون في المقام الأول على وتيرة تبني الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومصداقية هوامش الربح والسيولة بعد الانتكاسات الأخيرة، وحالة ما يُسمى بالخدمات التقليدية، وأهمية محفظة براءات الاختراع، ومساهمة دورة البنية التحتية السابعة عشرة الجديدة لسلسلة Z .

تنشر الشركة اليوم نتائجها المالية. كان التقريران السابقان مخيبين للآمال، لا سيما فيما يتعلق بأرباح السهم. سيركز المستثمرون في المقام الأول على وتيرة تبني الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومصداقية هوامش الربح والسيولة بعد الانتكاسات الأخيرة، وحالة ما يُسمى بالخدمات التقليدية، وأهمية محفظة براءات الاختراع، ومساهمة دورة البنية التحتية السابعة عشرة الجديدة لسلسلة Z .

تنشر الشركة اليوم نتائجها المالية. كان التقريران السابقان مخيبين للآمال، لا سيما فيما يتعلق بأرباح السهم. سيركز المستثمرون في المقام الأول على وتيرة تبني الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومصداقية هوامش الربح والسيولة بعد الانتكاسات الأخيرة، وحالة ما يُسمى بالخدمات التقليدية، وأهمية محفظة براءات الاختراع، ومساهمة دورة البنية التحتية السابعة عشرة الجديدة لسلسلة Z .

تنشر الشركة اليوم نتائجها المالية. كان التقريران السابقان مخيبين للآمال، لا سيما فيما يتعلق بأرباح السهم. سيركز المستثمرون في المقام الأول على وتيرة تبني الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومصداقية هوامش الربح والسيولة بعد الانتكاسات الأخيرة، وحالة ما يُسمى بالخدمات التقليدية، وأهمية محفظة براءات الاختراع، ومساهمة دورة البنية التحتية السابعة عشرة الجديدة لسلسلة Z .

تنشر الشركة اليوم نتائجها المالية. كان التقريران السابقان مخيبين للآمال، لا سيما فيما يتعلق بأرباح السهم. سيركز المستثمرون في المقام الأول على وتيرة تبني الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومصداقية هوامش الربح والسيولة بعد الانتكاسات الأخيرة، وحالة ما يُسمى بالخدمات التقليدية، وأهمية محفظة براءات الاختراع، ومساهمة دورة البنية التحتية السابعة عشرة الجديدة لسلسلة Z .