تيليداين تكنولوجيز - نتائج قوية لكن الأسهم تتراجع بأكثر من 5%

وتشير الإدارة إلى مخاطر تتعلق بالميزانية الفيدرالية والعقود الحكومية، في حين أن النمو غير المتوازن للقطاعات يُضعف تفاؤل السوق.

على الرغم من تجاوزها التوقعات ورفع توقعات أرباحها السنوية، انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 5%، مما يشير إلى ارتفاع توقعات المستثمرين.

أعلنت شركة تيليداين تكنولوجيز عن نتائج قوية، لكن رد فعل السوق كان سلبيًا. ما سبب انخفاض سعر السهم؟

أصدرت شركة تيليداين تكنولوجيز، وهي شركة تكنولوجيا متقدمة تعمل في مجال الأنظمة الإلكترونية، والتصوير عبر الأقمار الصناعية، وأجهزة الاستشعار الدقيقة، والبرمجيات، نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025. تخدم الشركة قطاعات رئيسية تشمل الطيران، والدفاع، والعلوم، والصناعة، والطاقة. ويعتمد نشاطها بشكل كبير على العقود الحكومية طويلة الأجل، وخاصة في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من تجاوز توقعات المحللين ورفع توقعاتها للعام بأكمله، انخفض سعر السهم بأكثر من 5%. ويشير هذا إلى أن توقعات السوق كانت أعلى من حيث وتيرة النمو ونبرة تواصل الإدارة.

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من عام ٢٠٢٥



الإيرادات: ١٥٣٩.٥ مليون دولار أمريكي (بزيادة ٦.٧٪ على أساس سنوي)، متجاوزةً التوقعات (حوالي ١٥٣٠ مليون دولار أمريكي).



ربحية السهم المعدلة (غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا): ٥.٥٧ دولار أمريكي (بزيادة ٩.٢٪ على أساس سنوي)، متجاوزةً التوقعات (٥.٤٧ دولار أمريكي).



صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا: ٢١٨.٨ مليون دولار أمريكي مقابل ٢٦٠.٩ مليون دولار أمريكي في العام السابق (بانخفاض ١٦٪).



ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا: ٤.٦٥ دولار أمريكي مقابل ٥.٥٤ دولار أمريكي في العام السابق.



التدفق النقدي الحر: ٣١٣.٩ مليون دولار أمريكي (مقابل ٢٢٠.٤ مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤).



زيادة توقعات ربحية السهم السنوية: ٢١.٤٥-٢١.٦٠ دولار أمريكي (كانت سابقًا ٢١.١٠-٢١.٥٠ دولار أمريكي).

على الرغم من قوة النتائج التشغيلية، إلا أن المستثمرين استجابوا بانخفاض سعر السهم. وهذا يشير إلى أن توقعات الشركة كانت أكثر تفاؤلاً. من العوامل التي قد تُسهم في هذا التفاعل الفارق الكبير بين صافي الدخل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والنتيجة المُعدّلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. ورغم شيوع هذه التعديلات في قطاع التكنولوجيا، إلا أن حجم الفجوة قد يُثير مخاوف بشأن جودة الأرباح.

المصدر: xStation

على الرغم من نمو الإيرادات، انخفض هامش الربح التشغيلي بشكل طفيف، ربما بسبب ارتفاع التكاليف أو الاستثمارات الكبيرة التي قللت الربحية مؤقتًا. يكشف تحليل القطاعات عن نمو غير متوازن في جميع أنحاء الأعمال. سجّل قطاع إلكترونيات الفضاء والدفاع زيادة ملحوظة تجاوزت 37%، بينما نما قطاع التصوير الرقمي، وهو القطاع الأكبر، بنسبة 2.2% فقط، وشهد انخفاضًا في الأرباح التشغيلية. كما شهد قطاع الأنظمة الهندسية انخفاضًا في الإيرادات.

بالإضافة إلى ذلك، سلّطت الإدارة الضوء على المخاطر الرئيسية المتعلقة بوضع الميزانية الأمريكية المتوتر، بما في ذلك احتمال إغلاق الحكومة الفيدرالية. قد يؤثر ذلك على وتيرة توقيع العقود الجديدة وتسليم الطلبات الحالية، وهو ما يُمثّل خطرًا كبيرًا على شركة تعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي.

ويعكس رد فعل السوق أيضًا عوامل اقتصادية كلية وجيوسياسية أوسع نطاقًا، حيث تكون شركات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة عرضة للتغيرات في سياسات الميزانية، وأسعار الفائدة، وتقلبات أسعار العملات، والسياسات التجارية، ولوائح التصدير. في أوقات عدم اليقين، قد لا تكفي حتى النتائج المالية القوية للحفاظ على ثقة المستثمرين، خاصة إذا كان سعر السهم يعكس بالفعل توقعات متفائلة.

التوقعات والتحديات المستقبلية

في جوهرها، لا تزال تيليداين شركةً تتمتع بأسس متينة، تُولّد تدفقات نقدية مستقرة، وتتمتع بمكانة مرموقة في قطاعات استراتيجية رئيسية. في الوقت نفسه، تُظهر النتائج الحالية معدلات نمو متفاوتة، حيث تحتاج بعض القطاعات إلى تحسين ربحيتها ووتيرة نموها. قد يُحدّ التواصل الحذر مع الإدارة، إلى جانب عوامل الاقتصاد الكلي، من إمكانات نمو سعر السهم على المدى القصير.

بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، قد تظل تيليداين خيارًا جذابًا، خاصةً إذا تمكنت الشركة من تحسين نتائجها في قطاعات أقل نشاطًا، والحفاظ على استقرار عقودها الحكومية خلال الأرباع القادمة. في غضون ذلك، سيراقب السوق عن كثب قدرة الشركة على الحفاظ على هوامش الربح وتسريع النمو خارج قطاع الدفاع.