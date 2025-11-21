اقرأ أكثر
١:٤٩ م · ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: نتائج متباينة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة (GBPUSD) في ركود

١٠:٣٠ - المملكة المتحدة

 

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي - نوفمبر: القراءة الفعلية ٥٠.٢ (التوقعات ٤٩.٣ (السابق ٤٩.٧)

مؤشر مديري المشتريات الخدماتي الأولي - نوفمبر: القراءة الفعلية ٥٠.٥ (التوقعات ٥٢ (السابق ٥٢.٣)

 

في نوفمبر، بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي في المملكة المتحدة ٥٠.٢، متجاوزًا التوقعات ومشيرًا إلى توسع طفيف، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدماتي إلى ٥٠.٥، أقل من التوقعات، مما يشير إلى تباطؤ في قطاع الخدمات. على الرغم من هذه البيانات المتباينة، لم يُبدِ السوق أي رد فعل يُذكر، وظل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مستقرًا.

 


 

٢١ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٥٣ م

