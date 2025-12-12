ملخص اليوم: نهاية الأسبوع بالأحمر، وتراجع قطاع التكنولوجيا

كانت جلسة الجمعة غير مواتية لشركات المخاطر والتكنولوجيا. فقد أدت النتائج المخيبة للآمال لشركتي أوراكل وبرودكوم إلى زعزعة ثقة المستثمرين. وانخفضت عقود مؤشر US100 بنحو 2%، بينما اقتصرت الانخفاضات في مؤشري US500 و US2000 على 1%. أما مؤشر داو جونز، فقد كان أداؤه أفضل، حيث انخفضت عقوده بأقل من 0.5%.

أصدرت برودكوم نتائجها، متجاوزة توقعات المستثمرين فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح، لكنها خيبت الآمال بتوقعات مبيعات قطاع الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الشركة.

وتتراجع أسهم أوراكل بسبب أنباء التأخير في بناء مراكز بيانات OpenAI ، وتداعيات الأرباح المتواضعة.

وقّع دونالد ترامب قانونًا يحظر تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات.

كما تدرس إدارة الرئيس بقوة تخفيض اللوائح والضرائب في قطاعي القنب والمقامرة.

وحدد عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، غولسبي، في خطابه، نبرة جديدة لتصويته في ديسمبر. وادعى أنه "يرى تخفيضات أكثر من بقية أعضاء اللجنة" وأن تصويته لم يكن "متشددًا".

تُساهم النتائج الضعيفة للشركات الأمريكية والبيانات الاقتصادية الكلية السيئة من المملكة المتحدة في الضغط على المؤشرات الأوروبية. فقد انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.2%، ومؤشر داكس بنسبة 0.3%، ومؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.5%. ويُستثنى من ذلك مؤشر ويغ 20 الذي ارتفع بنحو 0.5%.

بيانات اقتصادية متباينة من أوروبا الغربية. يرتفع معدل التضخم في إسبانيا، بينما ينخفض ​​في فرنسا وألمانيا. ويتراجع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني شهريًا.

تتزايد حوادث ناقلات النفط. فبعد اشتعال النيران في ناقلة نفط في رومانيا قبل أسابيع، وسلسلة من الهجمات على ناقلات نفط في البحر الأسود، تتصاعد التوترات مع قيام الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة نفط بالقوة قبالة سواحل فنزويلا، وشن روسيا هجومًا على ناقلة نفط تركية قبالة سواحل أوكرانيا.

يُلاحظ تصحيح في أسعار المعادن الصناعية. فقد النحاس والزنك أكثر من 2%، وانخفض الألومنيوم بنحو 1%، مع ارتفاع طفيف في النيكل.

أجواء متباينة في سوق المعادن النفيسة. شهدت أسعار البلاتين ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من 2%. بينما حافظ الذهب على سعره. في المقابل، انخفضت أسعار الفضة بشكل ملحوظ بنسبة 3%.

في سوق العملات، يتراجع الجنيه الإسترليني. وتُشكل البيانات الاقتصادية الضعيفة ضغطًا على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة رغم التضخم. كما يشهد الين الياباني انخفاضًا أيضًا. إلا أن الفورنت الصيني يتصدر قائمة العملات الخاسرة، حيث يتراجع بأكثر من 0.5% مقابل اليورو والدولار.