ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (12.12.2025)

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة

عادةً ما يشهد الأسبوع الأخير قبل عطلة عيد الميلاد انخفاضًا في تقلبات الأسواق المالية وترسيخًا للاتجاهات السائدة. إلا أن عام 2025 يبدو أن له خططًا مختلفة. فمع نهاية العام، ستصدر سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة والمتأخرة من الولايات المتحدة، إلى جانب قرارين رئيسيين بشأن أسعار الفائدة من منطقة اليورو واليابان. وبناءً على ذلك، فإن أهم الأسواق التي يجب مراقبتها هذا الأسبوع هي زوج اليورو/الدولار الأمريكي، وزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، ومؤشر US100.

زوج اليورو/الدولار الأمريكي

شهد هذا الزوج، وهو أهم زوج عملات في العالم، ارتفاعًا ملحوظًا إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الإشارة التيسيرية الواضحة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي يتوقع ضعفًا في سوق العمل، على الرغم من تزايد المعارضة داخل المجلس بشأن مسار تحركات أسعار الفائدة في العام المقبل. وبشكل غير معتاد، ونظرًا للحاجة إلى مزيد من الوقت لجمع البيانات، سيصدر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر. في غضون ذلك، من المقرر نشر بيانات التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول. وفي اليوم نفسه، سنتلقى أيضًا قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، والذي قد يُفاجئنا بتوجهات متشددة، نظرًا للارتفاع الأخير في التضخم وتوقعات النمو المُحتملة لمنطقة اليورو.

زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني

ستؤثر البيانات الأمريكية الصادرة تأثيرًا كبيرًا على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، الذي حاول الأسبوع الماضي العودة إلى مساره الهبوطي. وقد ارتبط ارتفاع الين في نوفمبر/تشرين الثاني بتصريحات أشارت إلى احتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة. وبغض النظر عن القرار نفسه، ستكون التوجيهات المستقبلية حاسمة. فبينما يُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة، فإن عوائد السندات اليابانية حاليًا عند أعلى مستوى لها منذ عام 2007، مما يُشير إلى أن زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني سيتداول عند مستوى أدنى بكثير. ويتطلب هذا السيناريو ليس فقط بيانات أمريكية أضعف، بل أيضًا تصريحات متشددة من بنك اليابان وإشارة واضحة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

مؤشر US100

شهدنا مؤخرًا نشر تقارير مالية هامة من شركات مثل أوراكل، وأدوبي، وبرودكوم. ورغم أن معظم الشركات أظهرت نموًا ملحوظًا، إلا أن شكوكًا كبيرة برزت بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي بعد خيبة أمل في أداء أوراكل وبرودكوم مقارنةً بالتوقعات. مع ذلك، إذا أشارت البيانات الأمريكية إلى انخفاض التضخم واحتمالية تباطؤ إضافي في سوق العمل، في حين يبقى الاقتصاد قويًا، فإن مؤشر US100 لديه فرصة لمواصلة صعوده نحو مستويات قياسية، على غرار المسار الأخير للعقود على مؤشر الشركات الصغيرة US2000.