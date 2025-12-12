ريفيان للسيارات: نجم صاعد أم نيزك؟

شركة ريفيان أوتوموتيف هي شركة مصنعة للسيارات الكهربائية ذاتية القيادة، والمعروفة اختصارًا بـ "AEV".

تُعتبر الشركة صغيرة نسبيًا ومتخصصة في مجالها، بالنظر إلى حجم رأس المال الهائل المطلوب لصناعة السيارات، حيث تبلغ قيمتها السوقية 23 مليار دولار فقط. وقد حققت تقييمات الشركة أداءً جيدًا للغاية في جلسة التداول اليوم، على الرغم من ضعف معنويات السوق.

ارتفع سهم الشركة بنحو 16% اليوم، بفضل إعلانها أمس عن منتج ثوري. ووفقًا لإدارة ريفيان، فإن معالجها الجديد الخاص بالقيادة الذاتية، RAP1، يُقال إنه يُقدم أداءً أفضل بعدة مرات من الشركات الرائدة في هذا المجال مثل تسلا. كما يُزعم أن هذا الحل أكثر كفاءة بخمسين ضعفًا من معالجات ريفيان القياسية الحالية.

إلى جانب قوة الحوسبة، تُعد سلسلة التوريد عاملًا مهمًا أيضًا. فقد صممت الشركة الشريحة بنفسها وستنتجها بالتعاون مع شركة TSMC، قاطعةً بذلك علاقتها مع شركة Nvidia.

لكن هل هذا كافٍ لكسر سلسلة الأداء الضعيف للشركة؟ من الجدير بالذكر أن شركة ريفيان طرحت أسهمها في السوق بقيمة تقارب 180 دولارًا للسهم الواحد عام 2021. أما اليوم، فلا تتجاوز قيمتها 19 دولارًا، أي بانخفاض يقارب 90%. ما السبب وراء ذلك؟

يعود السبب الرئيسي إلى أن الشركة، رغم سنوات وجودها في السوق، لا تزال غير مربحة. فقد السوق جزءًا كبيرًا من الأمل والثقة في سوق المركبات الكهربائية ذاتية القيادة (AEV) والشركات العاملة في هذا القطاع التي لم تتمكن من تحقيق الربح حتى بمعزل عن غيرها. اليوم، يزخر السوق بتصاميم ناضجة من شركات مثل وايمو وتسلا ومجموعة من العلامات التجارية الصينية. فهل هذه حالة شاذة مؤقتة ضمن اتجاه هبوطي؟

ليس بالضرورة. قد تكون هذه لحظة فارقة للشركة.

حتى في مراحل تطويرها الأولى، أثبتت الشركة مرارًا وتكرارًا قدرتها على المنافسة من حيث جودة الحلول مع شركات تمتلك رؤوس أموال أكبر بكثير. تمتلك الشركة احتياطيات نقدية ضخمة تصل إلى 7 مليارات دولار، وتتناقص خسائرها عامًا بعد عام، كما تُتيح حلولها الجديدة فرصةً حقيقيةً للمنافسة على حصة السوق.

حققت ريفيان نموًا غير مسبوق في الأرباع الأخيرة، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 78% على أساس سنوي، وزيادة في المبيعات بنسبة 320% في قطاع البرمجيات. ينبغي على المستثمرين المهتمين بالتغيرات في هذا القطاع متابعة المعلومات المتعلقة بشركة R2، إذ يُتوقع أن تُصبح منافسًا مباشرًا لشركة تسلا. لا تُعاني ريفيان من ضغوط سياسية كتلك التي تُعاني منها تسلا، وتمتلك حلولًا خاصة متطورة، وسلسلة توريد أكثر مرونة.

RIVN.US (D1)

المصدر: xStation5