شركات التكنولوجيا تتراجع 📉🖥️

تدهورت معنويات السوق بشكل ملحوظ في نهاية الأسبوع. وخلال جلسة يوم الجمعة، تراجعت المؤشرات الأمريكية بشكل ملحوظ. وكان مؤشر US100 الأكثر انخفاضًا، حيث انخفض بنسبة تقارب 2%. كما انخفض مؤشرا US500 وUS2000، ولكن بنسبة محدودة بلغت 1%.

خسرت مايكروسوفت 1%

وتراجعت جوجل بأكثر من 1%

كما انخفضت ميتا بنحو 1%

وخسرت أمازون بأكثر من 1%

وانخفضت أوراكل بنسبة 4% أخرى

وانخفضت أسهم لوجيتك بنحو 5%

وخسرت ديل 2% أيضًا

في بداية الأسبوع، نشرت أوراكل نتائجها التي خيبت آمال المستثمرين بشدة. وبلغت نسبة انخفاض أسهم الشركة 15%، نتيجة لانخفاض الإيرادات والتوقعات، بالإضافة إلى تباطؤ نمو المبيعات في القطاعات الرئيسية التي لاحظها السوق. وكان هذا أول إعلان لنتائج تشير إلى أن ثورة الذكاء الاصطناعي تفقد زخمها.

انضمت برودكوم أمس إلى قائمة الشركات المخيبة للآمال. على الرغم من تجاوز الشركة لتوقعات الإيرادات والأرباح، فقد خسرت بالفعل 10% من قيمتها السوقية منذ إعلان النتائج. ويعود ذلك إلى توضيح الإدارة بأن نمو المبيعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لن يكون بالقدر الذي يتوقعه السوق.

ومما يزيد الوضع سوءًا المؤشرات الاقتصادية الكلية، لا سيما في الولايات المتحدة، من ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الطلبات والمبيعات. كل هذا يأتي في ظل مخاوف متزايدة بشأن كفاية سيولة البنوك وسوق الائتمان الخاص في ظل هذه المستويات من أسعار الفائدة.

كما وقّع دونالد ترامب اليوم قانونًا يحظر على الولايات فرض قيود على الذكاء الاصطناعي، حتى لا تعيق هذه القيود نمو شركات التكنولوجيا. ويُطرح التساؤل عما إذا كان هذا مجرد تحرير غير مدروس لقطاع ناشئ وانتهاكًا للاستقلالية المحلية، أم أن السوق ربما يراه محاولة يائسة لدعم تقييمات شركات التكنولوجيا التي تجد صعوبة متزايدة في تبرير استثماراتها القياسية؟

US100 (D1)

المصدر: xStation5