  
١٦:٣٩ · ١١ يونيو ٢٠٢٦

عاجل: ارتفاع أسعار النفط 2% بعد إعلان دونالد ترامب عن هجوم عسكري أمريكي على إيران

قبل دقائق، نشر دونالد ترامب رسالة على منصة "تروث سوشيال" بشأن احتمال توجيه ضربة لإيران. كما أشار ترامب إلى إمكانية الاستيلاء على جزيرة خارك، وهي ميناء تصدير النفط الرئيسي في إيران، والذي يستقبل غالبية صادرات النفط الخام للبلاد. ويمثل هذا التحرك تصعيدًا خطيرًا للنزاع، وقد تكون له تداعيات كبيرة على أسواق الطاقة العالمية وتدفقات إمدادات النفط.

المصدر: xStation5

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