هل سيكتسب انتعاش وول ستريت زخماً؟ 🗽 ملخص موسم أرباح الشركات الأمريكية

وفقًا لبيانات فاكت سيت، يؤكد موسم إعلان أرباح الربع الثاني على قوة الوضع المالي للشركات الأمريكية الكبرى. فقد شهدت الأرباح والإيرادات مفاجآت إيجابية واسعة النطاق، بينما تجاوز نمو ربحية السهم التوقعات بشكل ملحوظ قبل بدء موسم الإعلان. في الوقت نفسه، لا يزال تقييم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا، مما يعني أن تحقيق المزيد من المكاسب في المؤشر سيعتمد بشكل متزايد على استمرار الشركات في الحفاظ على نمو قوي في الأرباح. تأتي هذه الأساسيات القوية بثمن، مع أننا لا نعتبر التقييم الحالي مكلفًا للغاية في هذه المرحلة.

مع إعلان 88% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها، تجاوزت 86% منها توقعات ربحية السهم، بينما سجلت 76% منها إيرادات أعلى من التوقعات. يُظهر هذا أن المفاجآت الإيجابية لا تقتصر على ضبط التكاليف فحسب، بل تظهر أيضًا في جانب الإيرادات.

يبلغ معدل نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الثاني حاليًا 50.4% على أساس سنوي. إذا استمر هذا المعدل حتى نهاية موسم الإعلان عن النتائج، فسيمثل أقوى نمو للأرباح منذ الربع الثاني من عام 2021، حين بلغ 91.6%.

يُعدّ حجم التحسن مقارنةً بالتوقعات السابقة كبيرًا للغاية. ففي 30 يونيو، توقع السوق زيادة في الأرباح بنسبة 23.1% على أساس سنوي، مقارنةً بنسبة 50.4% حاليًا، أي أكثر من ضعف التقدير الأولي.

الأهم من ذلك، أن هذا التحسن واسع النطاق. إذ تُعلن جميع قطاعات مؤشر S&P 500 الأحد عشر عن أرباح أعلى من المتوقع في نهاية يونيو، مدفوعةً بمفاجآت إيجابية في الأرباح ومراجعات تصاعدية لتقديرات ربحية السهم.

يبلغ مُضاعف الربحية المُستقبلي لمؤشر S&P 500 حوالي 20 ضعفًا، مقارنةً بمتوسط ​​خمس سنوات يبلغ 19.9 ضعفًا ومتوسط ​​عشر سنوات يبلغ 19 ضعفًا. وبالتالي، فإن السوق ليس رخيصًا، ولكن بالنظر إلى وتيرة نمو الأرباح الحالية، فإن التقييم المرتفع يحظى بدعم أساسي أقوى بكثير مما لو كان ارتفاع المؤشر مدفوعًا بشكل أساسي بتوسع مُضاعف الربحية.

أرقام قياسية متتالية - أمازون تدعم وول ستريت

لا تزال أرباح الشركات تُشكل حجةً أساسيةً قويةً لسوق الأسهم الأمريكية، على الرغم من أن جزءًا من النمو المذهل في الأرباح يعكس نتائج استثنائية من أكبر الشركات. ففي أسبوع واحد فقط، ارتفع معدل نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من 38% إلى 47.4% على أساس سنوي، بينما تُسجل ثمانية قطاعات بالفعل نموًا في الأرباح برقمين. والأهم من ذلك، أنه حتى بعد استبعاد أكبر شركتين مساهمتين، يظل نمو الأرباح في المؤشر قويًا للغاية.

تنمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاليًا بنسبة 47.4% على أساس سنوي، مرتفعةً من 38% قبل أسبوع واحد فقط. وإذا استمر هذا المعدل، فسيمثل أقوى نمو منذ الربع الثاني من عام 2021.

باستثناء ألفابت وأمازون، سينخفض ​​نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من 47.4% إلى 28.8% على أساس سنوي. سيظل هذا إنجازًا قويًا للغاية، مسجلًا بذلك ربعًا ثانيًا على التوالي من نمو الأرباح بنسبة تتجاوز 20%، وربعًا سابعًا على التوالي من النمو برقمين.

قد سجلت ثمانية قطاعات من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نموًا في الأرباح برقمين. وتتصدر قطاعات الطاقة (+135.3% على أساس سنوي)، وخدمات الاتصالات (+109.8%)، والسلع الاستهلاكية غير الأساسية (+90.7%)، وتكنولوجيا المعلومات (+69.4%) قائمة القطاعات الرابحة.

كانت أمازون المساهم الرئيسي في تحسن إجمالي الأرباح خلال الأسبوع الماضي. فقد أعلنت الشركة عن ربحية للسهم الواحد بلغت 5.75 دولارًا أمريكيًا مقابل توقعات بلغت 1.82 دولارًا أمريكيًا، واستحوذت على 76% من الزيادة في إجمالي أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال هذه الفترة.

قد تعززت ربحية أمازون المرتفعة للسهم الواحد بشكل كبير بفضل 53.4 مليار دولار أمريكي من الإيرادات الأخرى قبل الضرائب، والتي ترتبط بشكل أساسي باستثمارها في شركة أنثروبيك. وهذا يعني أن جزءًا من النمو المذهل في أرباح المؤشر لا يعكس بشكل مباشر تحسنًا في الأداء التشغيلي الأساسي.

أصبحت أمازون الآن ثاني أكبر مساهم في نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بعد شركة ألفابت فقط. كما حظيت نتائج ألفابت بدعم كبير من مكاسب تقييم استثماراتها في الأسهم.

المصدر: FactSet

مجموعة محدودة من الشركات ترفع المتوسط

تحقق شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ذات الحضور الدولي الأكبر أداءً أفضل بكثير خلال موسم إعلان الأرباح الحالي مقارنةً بالشركات التي تركز بشكل أساسي على السوق الأمريكية. ويُعد هذا الأمر جديرًا بالملاحظة، لا سيما مع قوة الدولار الأمريكي نسبيًا، والتي من المفترض نظريًا أن تُقلل من قيمة الإيرادات والأرباح الخارجية عند تحويلها إلى الدولار. ومع ذلك، تُظهر البيانات أن الجزء المُنفتح دوليًا من المؤشر لا يزال يُحقق نموًا قويًا للغاية في كلٍ من الأرباح والإيرادات.

تُسجل الشركات التي تُحقق أكثر من 50% من مبيعاتها خارج الولايات المتحدة زيادة في الأرباح بنسبة 74.7% على أساس سنوي، مقارنةً بنسبة 35.5% للشركات التي تُحقق معظم إيراداتها محليًا. أما النسبة المقابلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ككل فتبلغ 47.4%.

يُمكن ملاحظة ميزة مماثلة في الإيرادات. تنمو مبيعات الشركات ذات الحضور الدولي الأكبر بنسبة 20.5% على أساس سنوي، مقارنةً بنسبة 12.0% للشركات التي تُركز على السوق المحلية، و14.1% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ككل.

حتى الآن، لم يُترجم ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى نتائج إجمالية أضعف للشركات الأمريكية ذات النشاط العالمي. يشير هذا إلى أن نمو الأعمال الأساسي كان قويًا بما يكفي لتجاوز التأثير السلبي المحتمل للعملة.

مع ذلك، يُعزى جزء كبير من هذا الأداء إلى أكبر الشركات. تُصنّف شركات ألفابت، وإكسون موبيل، وشيفرون ضمن أفضل خمس شركات مُساهمة في نمو الأرباح والإيرادات ضمن مجموعة الشركات ذات النشاط الدولي الأكبر.

باستثناء ألفابت، وإكسون موبيل، وشيفرون، سينخفض ​​نمو أرباح الشركات ذات النشاط الدولي من 74.7% إلى 27.5%، بينما سينخفض ​​نمو الإيرادات من 20.5% إلى 16.0%.

تشير البيانات بالتالي إلى اتجاهين متزامنين: تظل شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ذات النشاط العالمي قوية من حيث الأساسيات، لكن تفوقها الاستثنائي في الأرباح يتركز بشكل كبير بين عدد قليل من الشركات الكبرى. يشير الانخفاض الطفيف في نمو الإيرادات بعد استبعاد هذه الشركات إلى أن قوة المبيعات موزعة على نطاق أوسع من نمو الأرباح.

مخطط US500 (فترة يوم واحد)

يتداول US500الآجل بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق، ولكنه واجه صعوبة في تجاوز مستوى 7800 نقطة خلال الجلسات القليلة الماضية. ويتداول المؤشر حاليًا بنحو 10% فوق متوسطه المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200)، بينما تشير ردود الفعل السعرية الأخيرة المهمة إلى وجود دعم محتمل في نطاق 7250-7350 نقطة.

المصدر: xStation5