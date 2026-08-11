ملخص السوق: قطاع الطاقة يقود المكاسب في أوروبا، وشركة ASML تنتعش 🔼 شركة ألكون ترتفع بنسبة 4% بعد إعلان الأرباح

لا تشهد العقود الآجلة EU50أي ارتفاع ملحوظ في التقلبات اليوم، حيث لا تزال المعنويات في الأسواق الأوروبية هادئة نسبياً. كما تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية دون تغييرات كبيرة.

بدأت الأسواق تتخذ موقفًا أكثر حذرًا تجاه طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. لم يعد الإنفاق الضخم على مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي كافيًا للحفاظ على مكاسب أسعار الأسهم ما لم يكن مصحوبًا بخطة واضحة نحو نمو سريع في الإيرادات. بالنسبة لأسواق الأسهم، بات اجتماع ارتفاع أسعار الطاقة مع ضعف النمو الاقتصادي عاملاً بالغ الأهمية: فارتفاع أسعار النفط قد يزيد من ضغوط التكاليف والتضخم، بينما أثار التقرير الأخير الضعيف لسوق العمل الأمريكي مخاوف بشأن وتيرة النمو في أكبر اقتصاد في العالم. ويُعدّ تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدوره يوم الأربعاء، الحدث الاقتصادي الكلي الأبرز. وقد يُخفف انخفاض التضخم من المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة، ويدعم التوقعات بسياسة نقدية أكثر تيسيراً من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في حين أن قراءة أقوى من المتوقع قد تُعيد الضغط على تقييمات الأسهم، لا سيما في القطاعات الأكثر حساسية لأسعار الفائدة في السوق.

من بين الأسهم الفردية، تبرز شركة ألكون، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 4% تقريبًا بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

من بين الأسهم الفردية، تبرز شركة ألكون، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 4% تقريبًا بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

من بين الأسهم الفردية، تبرز شركة ألكون، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 4% تقريبًا بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

من بين الأسهم الفردية، تبرز شركة ألكون، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 4% تقريبًا بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

من بين الأسهم الفردية، تبرز شركة ألكون، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 4% تقريبًا بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

من بين الأسهم الفردية، تبرز شركة ألكون، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 4% تقريبًا بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

لا يزال موسم إعلان أرباح الشركات الأوروبية قويًا بشكل عام، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية للطاقة والدفاع، على الرغم من أن شركات التكنولوجيا والصناعة تواجه استجابة أكثر صرامة من المستثمرين.

لا يزال موسم إعلان أرباح الشركات الأوروبية قويًا بشكل عام، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية للطاقة والدفاع، على الرغم من أن شركات التكنولوجيا والصناعة تواجه استجابة أكثر صرامة من المستثمرين.

لا يزال موسم إعلان أرباح الشركات الأوروبية قويًا بشكل عام، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية للطاقة والدفاع، على الرغم من أن شركات التكنولوجيا والصناعة تواجه استجابة أكثر صرامة من المستثمرين.

لا يزال موسم إعلان أرباح الشركات الأوروبية قويًا بشكل عام، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية للطاقة والدفاع، على الرغم من أن شركات التكنولوجيا والصناعة تواجه استجابة أكثر صرامة من المستثمرين.

لا يزال موسم إعلان أرباح الشركات الأوروبية قويًا بشكل عام، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية للطاقة والدفاع، على الرغم من أن شركات التكنولوجيا والصناعة تواجه استجابة أكثر صرامة من المستثمرين.

لا يزال موسم إعلان أرباح الشركات الأوروبية قويًا بشكل عام، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية للطاقة والدفاع، على الرغم من أن شركات التكنولوجيا والصناعة تواجه استجابة أكثر صرامة من المستثمرين.

ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 84 دولارًا للبرميل، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو، مما دعم أسهم شركات الطاقة الأوروبية، ولكنه في الوقت نفسه رفع تكاليف الصناعة وزاد من خطر تجدد الضغوط التضخمية.

ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 84 دولارًا للبرميل، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو، مما دعم أسهم شركات الطاقة الأوروبية، ولكنه في الوقت نفسه رفع تكاليف الصناعة وزاد من خطر تجدد الضغوط التضخمية.

ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 84 دولارًا للبرميل، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو، مما دعم أسهم شركات الطاقة الأوروبية، ولكنه في الوقت نفسه رفع تكاليف الصناعة وزاد من خطر تجدد الضغوط التضخمية.

ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 84 دولارًا للبرميل، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو، مما دعم أسهم شركات الطاقة الأوروبية، ولكنه في الوقت نفسه رفع تكاليف الصناعة وزاد من خطر تجدد الضغوط التضخمية.

ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 84 دولارًا للبرميل، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو، مما دعم أسهم شركات الطاقة الأوروبية، ولكنه في الوقت نفسه رفع تكاليف الصناعة وزاد من خطر تجدد الضغوط التضخمية.

ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 84 دولارًا للبرميل، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو، مما دعم أسهم شركات الطاقة الأوروبية، ولكنه في الوقت نفسه رفع تكاليف الصناعة وزاد من خطر تجدد الضغوط التضخمية.

لا يزال مؤشر ستوكس يوروب 600 قريبًا من أعلى مستوياته على الإطلاق، لكن الأسهم الأوروبية دخلت مرحلة ترقب وانتظار، حيث تُؤثر التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة بشكل أكبر على معنويات السوق على المدى القصير. وصلت المفاوضات بشأن مضيق هرمز إلى طريق مسدود جديد بعد أن شددت إدارة دونالد ترامب موقفها تجاه المقترحات المقدمة من إيران وعُمان، مما قلل من فرص خفض التصعيد السريع في المنطقة.

لا يزال مؤشر ستوكس يوروب 600 قريبًا من أعلى مستوياته على الإطلاق، لكن الأسهم الأوروبية دخلت مرحلة ترقب وانتظار، حيث تُؤثر التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة بشكل أكبر على معنويات السوق على المدى القصير. وصلت المفاوضات بشأن مضيق هرمز إلى طريق مسدود جديد بعد أن شددت إدارة دونالد ترامب موقفها تجاه المقترحات المقدمة من إيران وعُمان، مما قلل من فرص خفض التصعيد السريع في المنطقة.

لا يزال مؤشر ستوكس يوروب 600 قريبًا من أعلى مستوياته على الإطلاق، لكن الأسهم الأوروبية دخلت مرحلة ترقب وانتظار، حيث تُؤثر التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة بشكل أكبر على معنويات السوق على المدى القصير. وصلت المفاوضات بشأن مضيق هرمز إلى طريق مسدود جديد بعد أن شددت إدارة دونالد ترامب موقفها تجاه المقترحات المقدمة من إيران وعُمان، مما قلل من فرص خفض التصعيد السريع في المنطقة.

لا يزال مؤشر ستوكس يوروب 600 قريبًا من أعلى مستوياته على الإطلاق، لكن الأسهم الأوروبية دخلت مرحلة ترقب وانتظار، حيث تُؤثر التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة بشكل أكبر على معنويات السوق على المدى القصير. وصلت المفاوضات بشأن مضيق هرمز إلى طريق مسدود جديد بعد أن شددت إدارة دونالد ترامب موقفها تجاه المقترحات المقدمة من إيران وعُمان، مما قلل من فرص خفض التصعيد السريع في المنطقة.

لا يزال مؤشر ستوكس يوروب 600 قريبًا من أعلى مستوياته على الإطلاق، لكن الأسهم الأوروبية دخلت مرحلة ترقب وانتظار، حيث تُؤثر التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة بشكل أكبر على معنويات السوق على المدى القصير. وصلت المفاوضات بشأن مضيق هرمز إلى طريق مسدود جديد بعد أن شددت إدارة دونالد ترامب موقفها تجاه المقترحات المقدمة من إيران وعُمان، مما قلل من فرص خفض التصعيد السريع في المنطقة.

لا يزال مؤشر ستوكس يوروب 600 قريبًا من أعلى مستوياته على الإطلاق، لكن الأسهم الأوروبية دخلت مرحلة ترقب وانتظار، حيث تُؤثر التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة بشكل أكبر على معنويات السوق على المدى القصير. وصلت المفاوضات بشأن مضيق هرمز إلى طريق مسدود جديد بعد أن شددت إدارة دونالد ترامب موقفها تجاه المقترحات المقدمة من إيران وعُمان، مما قلل من فرص خفض التصعيد السريع في المنطقة.

لا يزال مؤشر ستوكس يوروب 600 قريبًا من أعلى مستوياته القياسية، لكن الأسهم الأوروبية دخلت مرحلة ترقب وانتظار، حيث تُؤثر التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة بشكل أكبر على معنويات السوق على المدى القصير.

لا يزال مؤشر ستوكس يوروب 600 قريبًا من أعلى مستوياته القياسية، لكن الأسهم الأوروبية دخلت مرحلة ترقب وانتظار، حيث تُؤثر التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة بشكل أكبر على معنويات السوق على المدى القصير.

لا يزال مؤشر ستوكس يوروب 600 قريبًا من أعلى مستوياته القياسية، لكن الأسهم الأوروبية دخلت مرحلة ترقب وانتظار، حيث تُؤثر التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة بشكل أكبر على معنويات السوق على المدى القصير.

لا يزال مؤشر ستوكس يوروب 600 قريبًا من أعلى مستوياته القياسية، لكن الأسهم الأوروبية دخلت مرحلة ترقب وانتظار، حيث تُؤثر التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة بشكل أكبر على معنويات السوق على المدى القصير.

لا يزال مؤشر ستوكس يوروب 600 قريبًا من أعلى مستوياته القياسية، لكن الأسهم الأوروبية دخلت مرحلة ترقب وانتظار، حيث تُؤثر التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة بشكل أكبر على معنويات السوق على المدى القصير.

لا يزال مؤشر ستوكس يوروب 600 قريبًا من أعلى مستوياته القياسية، لكن الأسهم الأوروبية دخلت مرحلة ترقب وانتظار، حيث تُؤثر التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة بشكل أكبر على معنويات السوق على المدى القصير.

لا تزال المؤشرات الأوروبية قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، لكن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يُحدّ من إقبال المستثمرين على المخاطرة. وقد دفع الجمود في المفاوضات بشأن مضيق هرمز أسعار النفط إلى الارتفاع مجددًا، مما يزيد من خطر استمرار الضغوط التضخمية. في الوقت نفسه، يُظهر موسم إعلان الأرباح تباينًا متزايدًا بين القطاعات، بينما يُصبح المستثمرون أكثر تطلبًا تجاه شركات التكنولوجيا التي استفادت سابقًا من طفرة الذكاء الاصطناعي. كما يبقى وضع الاقتصاد الأمريكي محط أنظار المستثمرين في أعقاب تقرير سوق العمل الضعيف. وسيكون الحدث الرئيسي التالي للأسواق العالمية هو صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والذي قد يُؤثر على التوقعات بشأن تحركات السياسة النقدية القادمة للاحتياطي الفيدرالي.

المصدر: xStation5

EU50 – نظرة عامة على السوق

لا يزال مؤشر Euro Stoxx 50 في اتجاه قوي للغاية، حيث ارتفع بنسبة 12.9% منذ بداية العام حتى الآن و20.3% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، مع تداول المؤشر بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق. لا يزال اتساع السوق إيجابيًا بشكل خاص: يتم تداول 72% من مكونات السوق فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا و68% فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، مما يشير إلى أن الارتفاع لا يقوده فقط حفنة من أكبر الشركات. في الوقت نفسه، تظهر نسبة السعر إلى الربحية التي تبلغ حوالي 20 ضعفًا أن المستثمرين يدفعون بالفعل علاوة على الأسهم الأوروبية الكبرى، مما يعني أن تحقيق المزيد من المكاسب سيتطلب تأكيدًا من أرباح الشركات وتوجيهاتها. وبالتالي، على المدى القصير، تظل السوق قوية بشكل أساسي، ولكن بعد مكاسبها بنسبة 4.2٪ خلال الشهر الماضي واقترابها من مستويات قياسية، أصبحت أكثر عرضة لجني الأرباح استجابة لمحفزات الاقتصاد الكلي أو المحفزات الجيوسياسية السلبية.

المصدر: XTB Research

خريطة أداء الأسهم - شركة ASML وقطاع الطاقة يعوضان أداء القطاعات الأضعف

تشير خريطة أداء EU50 إلى تحول ملحوظ داخل المؤشر، حيث يخفي الأداء المستقر نسبيًا للمؤشر تحركات أكبر بكثير بين الأسهم الفردية. لا تزال شركة ASML (+0.94%) إحدى الركائز الأساسية للمؤشر نظرًا لوزنها الكبير، بينما تستفيد شركتا توتال إنيرجيز (+1.91%) وإيني (+1.88%) من الارتفاع المتجدد في أسعار النفط. في المقابل، تُعد شركات AB InBev (-2.31%) وبروسوس (-1.47%) وإيرباص (-1.42%) من بين الأسهم الأقل أداءً، مما يشير إلى أن مكاسب اليوم ليست واسعة النطاق. يشير هيكل السوق هذا في المقام الأول إلى دوران رؤوس الأموال بين القطاعات بدلاً من توجه عام نحو المخاطرة في جميع أنحاء الأسهم الأوروبية. كما أن قوة أسهم الطاقة الأوروبية بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط واضحة على نطاق أوسع في جميع أنحاء القارة.

المصدر: XTB Research

ارتفاع أسعار النفط يدعم أسهم الطاقة، ويؤثر سلبًا على قطاع السفر

يُحدث ارتفاع أسعار النفط تباينًا واضحًا بين قطاعات سوق الأسهم الأوروبية. فقد ارتفع قطاع الطاقة بنحو 1% مع وصول أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها هذا الشهر. وقد يعتمد التحرك التالي بشكل كبير على التطورات المتعلقة بمضيق هرمز والبيانات الاقتصادية الكلية المرتقبة.

حقق قطاع الطاقة مكاسب بنحو 1%، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أغسطس.

وردّ دونالد ترامب على شروط إيران بمطالب مماثلة، بما في ذلك دفع تعويضات، مما قد يزيد من تعقيد المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

انخفضت أسهم قطاعي السفر والترفيه بنحو 0.7% مع تجدد المخاوف بشأن تكاليف التشغيل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

كان أداء أسهم التكنولوجيا الأوروبية أفضل، حيث ارتفع مؤشر القطاع بنحو 0.4%.

يقترب موسم إعلان أرباح الشركات الأوروبية من مراحله النهائية، مما يحوّل اهتمام السوق نحو البيانات الاقتصادية الكلية، ولا سيما بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو.

الشركات الرائدة والمتأخرة - السوق يكافئ التعرض لارتفاع أسعار النفط

تُعدّ شركتا توتال إنيرجيز (+1.91%) وإيني (+1.88%) من بين الشركات الأفضل أداءً، مما يُظهر كيف أن ارتفاع أسعار النفط الخام يُترجم مرة أخرى بشكل مباشر إلى قوة نسبية بين منتجي الطاقة. كما تُحقق شركة إيه إس إم إل أداءً قويًا، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 0.94% خلال الجلسة ووصلت إلى 66.7% منذ بداية العام، على الرغم من أن نسبة السعر إلى الأرباح البالغة حوالي 55 ضعفًا تُشير إلى أن حجم النمو المستقبلي مُسعّر بالفعل في السهم. في المقابل، تبرز شركات إيه بي إنبيف (-2.31%)، وأديين (-1.53%)، وبروسوس (-1.47%)، وإيرباص (-1.42%)، مما يُسلط الضوء مرة أخرى على الطبيعة الانتقائية لتداولات اليوم. ومع ذلك، من منظور أوسع، تأتي أقوى إشارة من قطاع الطاقة. ارتفعت أسهم شركتي توتال إنيرجيز وإيني بنسبة 38.5% و48.9% تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن، على التوالي، مما يشير إلى أن تحرك اليوم هو استمرار لاتجاه راسخ وليس مجرد رد فعل ليوم واحد على ارتفاع أسعار النفط.

المصدر: XTB Research

القطاعات - التكنولوجيا والطاقة في الصدارة

تُعدّ التكنولوجيا المحرك الأقوى لسوق اليوم، إذ حققت مكاسب بنسبة 1.32%، بينما تُعتبر الطاقة رائدةً أخرى بارتفاعٍ ملحوظ بنسبة 1.60%. يُشكّل هذا مزيجًا مثيرًا للاهتمام بين اتجاهين استثماريين مختلفين تمامًا: تستفيد التكنولوجيا من الطلب الهيكلي على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بينما تستجيب الطاقة بشكل أساسي لارتفاع أسعار النفط وعلاوة المخاطر الجيوسياسية. وتُمثّل خدمات الاتصالات (-1.80%) أكبر عامل مُثبّط، في حين تُحدّ انخفاضات المرافق (-0.82%) والمواد (-0.49%) من حركة المؤشر بشكل عام. ومن منظور المؤشر، يكمن السؤال الرئيسي في ما إذا كان بإمكان التكنولوجيا الحفاظ على زخمها، نظرًا لأن الوزن الكبير لهذا القطاع يعني أن شركة ASML وغيرها من الشركات الكبرى قد يكون لها تأثير أكبر على اتجاه مؤشر يورو ستوكس 50 من إجمالي عدد القطاعات التي تشهد ارتفاعًا.

المصدر: XTB Research

ارتفاع أسهم شركة ألكون بعد إعلان الأرباح وتوقعات الأرباح المرتفعة

شهدت أسهم ألكون ارتفاعًا ملحوظًا عقب نتائج الربع الثاني، حيث يركز المستثمرون بشكل أساسي على تحسن التوقعات للسنة المالية 2026. ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين بشكل طفيف، في حين رفعت الإدارة توقعاتها لربحية السهم المعدلة وهامش الربح التشغيلي. ويشير هذا الارتفاع الإيجابي في سعر السهم إلى أن المستثمرين يرون أن تكلفة باورفيجن لمرة واحدة أقل أهمية بالنسبة للوضع المالي الأساسي للشركة.

حققت ألكون إيرادات بلغت 2.78 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي، متجاوزة قليلاً متوسط ​​التوقعات البالغ 2.77 مليار دولار أمريكي تقريبًا.

ورفعت الشركة توقعاتها لربحية السهم المعدلة لعام 2026 إلى ما بين 3.44 و3.53 دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 3.41 دولار أمريكي، مع رفع توقعاتها لهامش الربح التشغيلي للعام بأكمله.

حققت ألكون إيرادات بلغت 2.78 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي، متجاوزة قليلاً متوسط ​​التوقعات البالغ 2.77 مليار دولار أمريكي تقريبًا.

رفعت الشركة توقعاتها لربحية السهم المعدلة لعام 2026 إلى ما بين 3.44 و3.53 دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 3.41 دولار أمريكي، كما رفعت توقعاتها لهامش الربح التشغيلي للعام بأكمله.

تم توسيع نطاق توقعات المبيعات السنوية لتشمل ما بين 10,835 و11,041 مليار دولار، مقارنةً بمتوسط ​​التوقعات البالغ 11,087 مليار دولار تقريبًا، مما يعني أن متوسط ​​النطاق لا يزال أقل من توقعات السوق.

انخفض ربح السهم المُعلن إلى 0.00 دولار من 0.35 دولار في العام السابق، على الرغم من تأثر هذا الرقم برسوم استثنائية غير نقدية بعد الضريبة بقيمة 287 مليون دولار تقريبًا، تتعلق بإيقاف برامج العدسات داخل العين التي تم الاستحواذ عليها من شركة باور فيجن.

ركز المستثمرون على أداء أعمال ألكون الأساسية والتوقعات المُحسّنة، معتبرين انخفاض قيمة باور فيجن حدثًا استثنائيًا لا يعكس الوضع الحالي لقطاعي الجراحة والعناية بالبصر.

مخطط سعر سهم ألكون (الإطار الزمني D1، ALC.CH)

المصدر: xStation5