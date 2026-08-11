الجدول الزمني الاقتصادي: بنك الاحتياطي الأسترالي يُبقي أسعار الفائدة، والأسواق تنتظر بيانات الإسكان الأمريكية

يُعدّ جدول البيانات الاقتصادية الكلية ليوم الثلاثاء 11 أغسطس/آب 2026 خفيفًا نسبيًا فيما يتعلق بالمؤشرات الرائدة الرئيسية. ورغم قلة البيانات، لا يزال تركيز المشاركين في السوق منصبًا على ركيزتين أساسيتين: قرار السياسة النقدية الصادر عن بنك الاحتياطي الأسترالي خلال الجلسة الآسيوية، وتقرير مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة المرتقب بعد الظهر. ولا تزال معنويات السوق العامة تتأثر بتوقعات سياسة البنك المركزي والتطورات الجيوسياسية الجارية، مما يُبقي أزواج العملات الرئيسية والسلع ضمن نطاقات تداول موحدة.
أهم البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية
- أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 4.35%، بما يتماشى تمامًا مع توقعات السوق.
- وفي البيان المصاحب حول السياسة النقدية والخطاب العام، أكدت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، على استمرار ضغوط التضخم الأساسي، مشيرةً إلى نهج حذر تجاه أي تيسير نقدي محتمل.
- استقر مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن بنك NAB الأسترالي عند -6 نقاط لشهر يوليو/تموز.
جدول البيانات الاقتصادية الكلية
09:00 جمهورية التشيك - مؤشر أسعار المستهلكين السنوي النهائي. التوقعات: 1.7%. السابق: 1.5%.
09:00 جمهورية التشيك - مؤشر أسعار المستهلكين الشهري النهائي. التوقعات: 0.6%. السابق: -0.3%.
10:00 إيطاليا - الميزان التجاري. التوقعات: 4.75 مليار. السابق: 4.79 مليار.
16:00 الولايات المتحدة الأمريكية - مبيعات المنازل القائمة. التوقعات: 4.05 مليون. السابق: 4.09 مليون.
22:40 الولايات المتحدة الأمريكية - التغير الأسبوعي في مخزونات النفط الخام وفقًا لمعهد البترول الأمريكي. التوقعات: -1.1 مليون. السابق: 2.69 مليون.
3 أسواق تستحق المتابعة:
- AUDUSD- يخضع للمراقبة بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة، وبيان السياسة النقدية، وتصريحات المحافظ بولوك، مما يحدد اتجاه الدولار الأسترالي.
- خام غرب تكساس الوسيط - يتأثر سلباً بالبيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من الصين، وينتظر صدور بيانات المخزونات الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API) في نهاية الجلسة لتقييم الطلب الأمريكي.
- S&P 500- سيقدم تقرير مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة، الصادر بعد الظهر، نظرة واقعية جديدة على صحة المستهلكين وديناميكيات سوق الإسكان.
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