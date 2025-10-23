اقرأ أكثر
٥:٠٧ م · ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: ارتفاع أسعار النفط بنسبة 3.5% 📈شركات حكومية صينية توقف شراء النفط الروسي

  • ستمتنع شركات النفط الوطنية الصينية، سينوبك، وبتروتشاينا، وسينوك، وتشنهوا أويل، عن التعامل في النفط الروسي المنقول بحرًا.
  • يأتي هذا القرار نتيجةً للمخاوف بشأن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط (OIL) بأكثر من 3٪ اليوم، موسعة مكاسبها بعد الأخبار من الصين. ستمتنع شركات النفط الوطنية الصينية PetroChina و Sinopec و CNOOC و Zhenhua Oil عن التعامل في النفط الروسي المنقول بحراً على الأقل في الأمد القريب بسبب المخاوف بشأن العقوبات.

 

المصدر: xStation5

