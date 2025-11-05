عاجل: ارتفاع هائل في مخزونات النفط. النفط يتعافى من 60 دولارًا

- كانت الزيادة الأسبوعية البالغة 5.2 مليون برميل هي الأكبر منذ 25 يوليو 2025.
- انخفض معدل تشغيل المصافي للأسبوع الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض مخزونات المنتجات.
مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة: +5.2 مليون برميل (المتوقع: -0.286 مليون برميل؛ السابق: -6.858 مليون برميل)
مخزونات البنزين: -4.7 مليون برميل (المتوقع: -1.8 مليون برميل؛ السابق: -5.9 مليون برميل)
مخزونات نواتج التقطير: -0.643 مليون برميل (المتوقع: -2.5 مليون برميل؛ السابق: -3.3 مليون برميل)
شهدت مخزونات النفط الخام ارتفاعًا ملحوظًا، مصحوبًا بانخفاض حاد في مخزونات البنزين ونواتج التقطير. ويعزى ذلك إلى انخفاض في استغلال طاقة التكرير، بالإضافة إلى انتعاش الطلب على الوقود في الولايات المتحدة. ويحاول النفط الخام حاليًا التعافي بعد الانخفاضات التي شهدها في وقت مبكر من بعد الظهر، متفاعلًا مع مستوى الدعم عند 60 دولارًا للبرميل.
