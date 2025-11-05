إفتتاح الأسواق الأمريكية : هل هذه نقطة التحول بعد التصحيح؟

- قاع السوق: ارتد مؤشر US500 بشكل حاد من تصحيح 3%، مع ثبات مستوى التصحيح 50%، مما يشير إلى زخم صعودي مستدام.
- قاع السوق: ارتد مؤشر US500 بشكل حاد من تصحيح 3%، مع ثبات مستوى التصحيح 50%، مما يشير إلى زخم صعودي مستدام.
- النمو التضخمي: أكدت مكاسب قطاع الخدمات القوية (52.4) ومؤشر ADP للوظائف النمو، لكن مؤشر الأسعار المدفوعة (70.0) يُعارض بشدة تخفيضات أسعار الفائدة في ديسمبر.
- التباين في الأرباح: كافأ السوق الطلب المؤكد والتطوير (MCD/GOOGL) بينما عاقب بشدة مشاكل التنفيذ والتكلفة (SMCI/AXON).
افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع طفيف، إلا أن المعنويات تتحسن بشكل واضح عند النظر إليها من منظور العقود الآجلة. شهد مؤشر US500 تراجعًا بنسبة 3% من ذروته في 30 أكتوبر إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة الآسيوية. ومع ذلك، نشهد الآن انتعاشًا قويًا، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 مجددًا فوق 3800 نقطة.
نظرة فنية على مؤشر US500
واصل مؤشر US500 تراجعه الحاد خلال الجلسة الآسيوية اليوم، عقب يوم متقلب اتسم بنتائج متباينة للشركات - حيث أدت نتائج ضعيفة من SMCI وخيبة أمل طفيفة من Arista إلى انخفاضات كبيرة، قابلتها نتائج قوية من AMD. يستمر انتعاش اليوم عقب بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أفضل من المتوقع. يشير الارتداد من مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0% للاتجاه الصعودي الرئيسي الأخير إلى استمرار الاتجاه الصعودي الكامن. ومن المتوقع أن يؤكد إغلاق اليوم فوق مستوى 6800 نقطة انتهاء المرحلة التصحيحية الحالية.
المصدر: xStation5
لا تزال بيانات الاقتصاد الكلي تُقدم صورةً إيجابيةً للاقتصاد الأمريكي، حتى في ظل الإغلاق الحكومي المستمر:
- مؤشر التوظيف في القطاع الخاص (ADP): ارتفع التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 42,000 وظيفة في أكتوبر، مُفاجئًا السوق بعد انخفاض سابق. يُشير هذا إلى بعض الاستقرار في سوق العمل، على الرغم من التراجع العام الملحوظ في الطلب على العمالة.
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM): سجّل المؤشر مفاجأةً إيجابيةً، حيث بلغ 52.4 نقطة، مُقارنةً بتوقعات 50.8 نقطة. وبينما ارتفع المؤشر الفرعي للأسعار المدفوعة إلى مستوىً مرتفعٍ للغاية بلغ 70 نقطة، كان النمو القوي في نشاط الأعمال والطلبات الجديدة هو المحرك الرئيسي لهذا الانتعاش.
الأسهم المتحركّة: الرابحون والخاسرون
- شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD): يراقب المستثمرون عن كثب النتائج الفصلية وتحديثات التوجيهات في ظل استمرار ضغوط التقييم في قطاع أشباه الموصلات. على الرغم من الأرباح القوية، إلا أن مكاسب السهم كانت هامشية، حيث ارتفع بنسبة 0.6% بعد أقل من ساعة من الافتتاح.
- سوبر مايكرو كومبيوتر (SMCI): بعد أرباح وتوقعات مخيبة للآمال، أصبحت الشركة محط أنظار المستثمرين، حيث يناقش المستثمرون إمكانية التعافي مقابل المزيد من الخسائر. انخفض السهم بنحو 7% عند الافتتاح، مما يعكس رد فعل السوق على تأجيل مواعيد التسليم.
- ألفابت (جوجل) وويز: حصلت شركة ماج7 العملاقة على موافقة وزارة العدل للاستحواذ على شركة الأمن السيبراني ويز. ارتفعت أسهم ألفابت بنسبة 2.5%.
- ماكدونالدز: مفاجأة إيجابية في نمو المبيعات في الولايات المتحدة تجعل الشركة سهمًا جديرًا بالمتابعة لمزيد من الأداء والتوقعات. ارتفعت أسهمها بأكثر من 3%.
- أكسون إنتربرايز وبينترست: أدت نتائج وتوصيات سلبية إلى انخفاضات كبيرة في أسعار أسهمها.
- انخفضت أسهم أكسون بنحو 20% بسبب خيبة أمل في الأرباح نتيجة ارتفاع تكاليف التعريفات الجمركية.
- انخفضت أسهم بينترست أيضًا بنسبة 20% بعد خيبة أمل في الأرباح، على الرغم من إعلانها عن نمو في الإيرادات وأعداد المستخدمين.
