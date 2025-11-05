إفتتاح الأسواق الأمريكية : هل هذه نقطة التحول بعد التصحيح؟

افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع طفيف، إلا أن المعنويات تتحسن بشكل واضح عند النظر إليها من منظور العقود الآجلة. شهد مؤشر US500 تراجعًا بنسبة 3% من ذروته في 30 أكتوبر إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة الآسيوية. ومع ذلك، نشهد الآن انتعاشًا قويًا، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 مجددًا فوق 3800 نقطة.

نظرة فنية على مؤشر US500

واصل مؤشر US500 تراجعه الحاد خلال الجلسة الآسيوية اليوم، عقب يوم متقلب اتسم بنتائج متباينة للشركات - حيث أدت نتائج ضعيفة من SMCI وخيبة أمل طفيفة من Arista إلى انخفاضات كبيرة، قابلتها نتائج قوية من AMD. يستمر انتعاش اليوم عقب بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أفضل من المتوقع. يشير الارتداد من مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0% للاتجاه الصعودي الرئيسي الأخير إلى استمرار الاتجاه الصعودي الكامن. ومن المتوقع أن يؤكد إغلاق اليوم فوق مستوى 6800 نقطة انتهاء المرحلة التصحيحية الحالية.

المصدر: xStation5

لا تزال بيانات الاقتصاد الكلي تُقدم صورةً إيجابيةً للاقتصاد الأمريكي، حتى في ظل الإغلاق الحكومي المستمر:

مؤشر التوظيف في القطاع الخاص ( ADP ): ارتفع التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 42,000 وظيفة في أكتوبر، مُفاجئًا السوق بعد انخفاض سابق. يُشير هذا إلى بعض الاستقرار في سوق العمل، على الرغم من التراجع العام الملحوظ في الطلب على العمالة.

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات ( ISM ): سجّل المؤشر مفاجأةً إيجابيةً، حيث بلغ 52.4 نقطة، مُقارنةً بتوقعات 50.8 نقطة. وبينما ارتفع المؤشر الفرعي للأسعار المدفوعة إلى مستوىً مرتفعٍ للغاية بلغ 70 نقطة، كان النمو القوي في نشاط الأعمال والطلبات الجديدة هو المحرك الرئيسي لهذا الانتعاش.

الأسهم المتحركّة: الرابحون والخاسرون