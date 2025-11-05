⏫US100 يقفز بنسبة 1% على أمل فرض رسوم جمركية

الحد من التوترات والتقلبات التجارية: من شأن ذلك أن يُخفف من حدة المخاطر المرتبطة بالحروب التجارية، والتي كانت عاملاً رئيسياً في عدم اليقين والتقلبات في الأسواق لعدة أرباع. وبالتالي، فإن الحد من حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية قد يُسهم في تحقيق الاستقرار والنمو في نهاية المطاف عبر المؤشرات، بما في ذلك مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.