⏫US100 يقفز بنسبة 1% على أمل فرض رسوم جمركية

- آمال تخفيف التعريفات الجمركية: يقود مؤشر ناسداك المكاسب مع إبداء المحكمة العليا تشككها في سلطة ترامب في فرض التعريفات الجمركية، مما يشير إلى احتمال انخفاض مخاطر التجارة ومخاوف التضخم.
- تأكيد الارتداد الفني: يؤكد الطلب القوي عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% انتهاء التصحيح الأخير واستمرار الزخم الصعودي للمؤشرات الأمريكية.
- تحسن توقعات التضخم: قد يؤدي صدور حكم ضد التعريفات الجمركية إلى خفض التكاليف على الشركات، ويسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالنظر في تخفيضات أسرع وأعمق لأسعار الفائدة مستقبلًا.
قد يكون لجلسات الاستماع الأخيرة في المحكمة العليا الأمريكية بشأن نزاع التعريفات الجمركية الذي أثارته إدارة ترامب تأثيرٌ كبير على الأسواق المالية وديناميكيات انتعاش وول ستريت. وتتمثل القضية الجوهرية المطروحة أمام المحكمة في قانونية فرض تعريفات جمركية على دول مختارة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA). وقد أبدت المحكمة تشككًا واضحًا في سلطة الرئيس في تطبيق التعريفات الجمركية على هذا النطاق الواسع، مما يشير إلى احتمال فرض قيود على هذه الممارسة.
الآثار الإيجابية على الأسواق والتضخم
بالنسبة لمستثمري الأسهم، تُعد القيود المحتملة على التعريفات الجمركية أمرًا بالغ الأهمية، إذ قد تؤدي إلى:
- الحد من التوترات والتقلبات التجارية: من شأن ذلك أن يُخفف من حدة المخاطر المرتبطة بالحروب التجارية، والتي كانت عاملاً رئيسياً في عدم اليقين والتقلبات في الأسواق لعدة أرباع. وبالتالي، فإن الحد من حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية قد يُسهم في تحقيق الاستقرار والنمو في نهاية المطاف عبر المؤشرات، بما في ذلك مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.
- تخفيف الضغوط التضخمية: قد يُسهم العودة إلى الوضع الراهن قبل فرض التعريفات الجمركية في كبح التضخم المحلي، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تطبيق تخفيضات أسرع وأكثر عمقاً في أسعار الفائدة العام المقبل.
- تعزيز هوامش أرباح الشركات: من شأن خفض التعريفات الجمركية أن يُخفض تكاليف الشركات المستوردة، مما يؤثر إيجاباً على هوامش أرباحها وتوقعاتها العامة للأرباح. وهذا يُحسّن ثقة المستثمرين، ويدعم زيادة نشاط الشراء في سوق الأسهم.
القوة الفنية والتوقعات
على الرغم من أنه من غير المتوقع صدور حكم نهائي من المحكمة العليا قبل العام المقبل، إلا أن مجرد احتمال تباطؤ السياسة التجارية يُنظر إليه بالفعل كمحفز محتمل لوول ستريت. يراقب المستثمرون الإجراءات عن كثب، إذ تشير إلى انخفاض في المخاطر الجيوسياسية والتجارية، مما يدعم نموًا أكثر استقرارًا للسوق.
يحقق مؤشر ناسداك 100 (US100) مكاسب بنسبة 1% تقريبًا منذ افتتاح السوق (وحوالي 2% من أدنى مستوى له خلال اليوم). من الناحية الفنية، يُظهر السوق استجابة قوية للطلب عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0% للاتجاه الصعودي الرئيسي الأخير. إذا أغلقت شمعة اليوم بجسم كبير وفتيل سفلي كبير، فسيشير ذلك، من منظور فني، إلى ارتداد محتمل على المدى الطويل، بناءً على تحليل الشموع المماثلة في الأشهر الأخيرة. الهدف التالي للمشترين هو تجاوز مستوى 26,000 نقطة.
في حين أن إعلان عدم قانونية رسوم ترامب الجمركية قد يؤدي إلى إعادة فرضها عبر قنوات أخرى، فإن التفاؤل الفوري في السوق مدفوع بتوقع صدور حكم بعدم قانونية الرسوم. في المقابل، قد تُشكل تعليقات ترامب بشأن القضية خطرًا على المؤشرات.
