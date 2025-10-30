عاجل: ارتفاع التضخم في إسبانيا رغم التوقعات

- ارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا عن القراءة السابقة، رغم توقعات الانخفاض
تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر: % على أساس سنوي (المتوقع: 2.9% على أساس سنوي: السابق: 3.0% على أساس سنوي)
تضخم مؤشر أسعار المستهلك الشهري: 0.7% على أساس شهري (المتوقع: 0.5% على أساس شهري؛ السابق: -0.3% على أساس شهري)
تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: 2.5% على أساس سنوي (المتوقع: 2.5% على أساس سنوي؛ السابق: 2.4% على أساس سنوي)
من المتوقع أن يدعم ارتفاع التضخم عن المتوقع رؤية البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما يتماشى أيضًا مع توقعات السوق. يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي انتعاشه نتيجةً للنتائج المتباينة لمحادثات ترامب وشي، وبعد تحقيق مكاسب من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أمس، انخفض بشكل حاد.
ملخص يومي: تفاؤل بشأن وول ستريت رغم خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي والتوصل إلى اتفاق مع الصين🗽 ارتفع الدولار الأمريكي
مؤشر US100 يخسر 0.5% 📉امتد انخفاض أسهم Meta بسبب مخاوف بشأن AI CAPEX وتصريحات دويتشه بنك
أكوا باور وبديل وأرامكو يوقعون اتفاقيات التمويل لـ 5 مشاريع طاقة شمسية
المدير الإقليمي لـ«أكواباور»: نستهدف استثمار 250 مليار دولار حتى 2030