ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5% لتصل إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات 🔎

ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي بسبب الطقس البارد والشتاء، مما يدعم العقود الآجلة للغاز الطبيعي (NATGAS) على بورصة ICE، والتي ارتفعت بأكثر من 5% اليوم. مع انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يرتفع الطلب على التدفئة بشكل حاد. هذه الزيادة الموسمية تزيد الطلب على الغاز الطبيعي للتدفئة المنزلية وتوليد الطاقة.

صادرات قوية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. تواصل الولايات المتحدة تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال عالميًا. هذا الطلب على التصدير يستنزف العرض المحلي ويدفع أسعار الغاز المرجعية في الولايات المتحدة إلى الارتفاع .

انخفاض في العرض والتخزين. مع انخفاض المخزونات وارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، أصبح ميزان العرض والطلب أقل. هذه الندرة تدفع الأسعار إلى الارتفاع .

المنافسة من مراكز البيانات والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. إن توسع البنية التحتية لمراكز البيانات (وخاصةً مراكز البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي) وزيادة الطلب على الكهرباء في هذه القطاعات يزيدان من الضغط على الطلب على الغاز - وخاصةً بالنسبة للمنتجين الأمريكيين .

أفادت التقارير أن أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفعت إلى أكثر من 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) ، وهو مستوى لم تشهده منذ عام 2022 .

كان الارتفاع الأخير في الأسعار حادًا: فالزيادات السنوية كبيرة، مما يعكس كلاً من التغيرات الموسمية والهيكلية في الطلب .

يبدو أن هذا الارتفاع مزيج من العوامل الموسمية والهيكلية وعوامل السوق العالمية، وليس مجرد تأثير شتوي قصير الأمد. حتى الآن، تتجاوز مستويات تخزين الغاز في الولايات المتحدة المتوسط ​​الموسمي بنسبة 5%، لكن هذا لا يوقف السوق.

المصدر: xStation5

على الرغم من التصحيح من مستوى 5.50 دولار أمريكي، لا يزال NATGAS يحقق مكاسب بأكثر من 5% اليوم.

المصدر: xStation5

تفسير تكلفة تداول الغاز الطبيعي (21 أكتوبر 2025)

زاد المنتجون/التجار بشكل ملحوظ في كلا الجانبين، مع زيادة أكبر في عمليات البيع على المكشوف مقارنةً بعمليات الشراء. يشير هذا إلى تزايد نشاط التحوط في ظل ارتفاع الأسعار، وإلى سوق يتوقع فيه المستثمرون الفعليون تقلبات أو مخاطر هبوطية.

وسّع تجار المبادلات نطاق تعرضهم الطويل والقصير، محافظين على مراكز إجمالية كبيرة. يشير وضعهم إلى نقل نشط للمخاطر بدلاً من رؤية اتجاهية. قد يتماشى هذا مع سوق يُبقي فيه المستخدمون النهائيون والمنتجون على المخاطر في آنٍ واحد.

خفضت إدارة الأموال من تعرضها الطويل بشكل حاد، مع زيادة فروق الأسعار، والحفاظ على مراكز بيع صغيرة نسبيًا. الإشارة الرئيسية هي انخفاض 69 ألفًا في عمليات البيع على المكشوف لدى إدارة الأموال، مما يعكس جني الأرباح وانخفاض الثقة في المزيد من الارتفاع على المدى القريب.

زادت إدارة الأموال الأخرى من عمليات الشراء بشكل كبير، مما يشير إلى أن المشاركين المؤسسيين الأصغر حجمًا يتأهبون لاستمرار القوة أو التقلب. ويتناقض بناء مراكزهم الطويلة مع تصفية إدارة الأموال.

ارتفعت مراكز التباعد في مختلف الفئات، وخاصةً صناديق المؤشرات المتداولة ( MM ) والصناديق الأخرى القابلة للتقارير، مما يشير إلى تزايد حالة عدم اليقين وتوقع السوق نطاقات تداول واسعة بدلاً من اتجاه واضح.

يشهد السوق تركيزًا كبيرًا على مراكز البيع، حيث يسيطر كبار المتداولين على 54% من إجمالي مراكز البيع (الإجمالي) ونحو 48% على أساس صافٍ. يشير هذا إلى أن كبار المتداولين يحتفظون بمركز بيع مهيمن، مما يزيد من خطر حدوث ارتفاعات حادة في تغطية مراكز البيع في حال تشدد العوامل الأساسية.

يستمر إجمالي المراكز المفتوحة في الارتفاع، مما يؤكد أن هذا التحرك مدعوم بزيادة المشاركة وليس بالضجيج قصير الأجل.

يُظهر هيكل CoT دخول السوق في مرحلة انتعاش متأخرة: حيث يبيع المتحوطون التجاريون عند ارتفاع الأسعار، وتُقلل الصناديق المُدارة من تعرضها الطويل، وتتدخل المؤسسات الصغيرة في مراكز الشراء. تشير فروق الأسعار المرتفعة والتركيز العالي لمراكز البيع إلى احتمالية تقلبات عالية، مع وجود مجال لتقلبات صعودية حادة في حال تحققت عوامل الطقس أو العرض.

المصدر: CoT, CFTC, ICE