عاجل: ارتفاع الين بعد إعلان بنك اليابان 🏛️

١:١٨ م ٩ سبتمبر ٢٠٢٥

ارتفع الين الياباني بشكل ملحوظ في آخر 20 دقيقة بعد أن أعلن بنك اليابان إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي التي أعقبت استقالة رئيس الوزراء إيشيبا. وفي اجتماع 19 سبتمبر، من المرجح أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 0.5%، مع احتمال اتخاذ قرارات أخرى في أكتوبر أو ديسمبر. ويستند هذا الرفع إلى بيانات اقتصادية قوية: ارتفاع أرباح الشركات، وسوق عمل متماسك، وأقوى نمو للأجور منذ سنوات، إلى جانب انخفاض المخاطر بفضل اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة.

على الرغم من تزايد احتمالية اتخاذ موقف متشدد، لا يزال سوق المبادلات يضع في الحسبان أن رفعًا كاملًا بمقدار 25 نقطة أساس قد لا يتم قبل يناير 2026.

بدأ السوق بالفعل في احتساب زيادات أسرع في أسعار الفائدة عقب إعلانات اليوم. يقارن الرسم البياني مسار أسعار الفائدة المتوقع اليوم وأمس.

المصدر: Bloomberg Financial LP

 



 

 

